광주 한 건물서 이산화탄소 누출…7명 부상
입력 2025.08.26 (22:00) 수정 2025.08.26 (22:15)
오늘(26일) 오전 11시 20분쯤 광주시 농성동의 한 건물 지하주차장에서 이산화탄소 소화 설비가 파손돼 가스가 누출됐습니다.
이 사고로 주차장에 있던 7명이 호흡 곤란 등 증세를 보여 병원으로 이송됐고 건물 이용객이 일부 대피했습니다.
소방 당국은 소화 설비가 오작동을 일으킨 거로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있습니다.
