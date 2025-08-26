충북 외국인 정책 방향 토론회
입력 2025.08.26 (22:04) 수정 2025.08.26 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도의 외국인 정책 방향을 논의하는 토론회가 오늘, 충북미래여성플라자에서 열렸습니다.
유학생과 결혼이주여성, 관련 전문가 등 참석자들은 외국인의 지역 정착과 사회적 참여, 정주 지원 방안 등을 논의했습니다.
충청북도는 이번 토론회에서 나온 의견을 관련 정책 계획 수립 연구 용역에 반영하고, 다음 달 최종 보고회를 열 예정입니다.
유학생과 결혼이주여성, 관련 전문가 등 참석자들은 외국인의 지역 정착과 사회적 참여, 정주 지원 방안 등을 논의했습니다.
충청북도는 이번 토론회에서 나온 의견을 관련 정책 계획 수립 연구 용역에 반영하고, 다음 달 최종 보고회를 열 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충북 외국인 정책 방향 토론회
-
- 입력 2025-08-26 22:04:54
- 수정2025-08-26 22:11:56
충청북도의 외국인 정책 방향을 논의하는 토론회가 오늘, 충북미래여성플라자에서 열렸습니다.
유학생과 결혼이주여성, 관련 전문가 등 참석자들은 외국인의 지역 정착과 사회적 참여, 정주 지원 방안 등을 논의했습니다.
충청북도는 이번 토론회에서 나온 의견을 관련 정책 계획 수립 연구 용역에 반영하고, 다음 달 최종 보고회를 열 예정입니다.
유학생과 결혼이주여성, 관련 전문가 등 참석자들은 외국인의 지역 정착과 사회적 참여, 정주 지원 방안 등을 논의했습니다.
충청북도는 이번 토론회에서 나온 의견을 관련 정책 계획 수립 연구 용역에 반영하고, 다음 달 최종 보고회를 열 예정입니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.