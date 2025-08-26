충북 외국인 정책 방향 토론회

동영상 고정 취소

충청북도의 외국인 정책 방향을 논의하는 토론회가 오늘, 충북미래여성플라자에서 열렸습니다.



유학생과 결혼이주여성, 관련 전문가 등 참석자들은 외국인의 지역 정착과 사회적 참여, 정주 지원 방안 등을 논의했습니다.



충청북도는 이번 토론회에서 나온 의견을 관련 정책 계획 수립 연구 용역에 반영하고, 다음 달 최종 보고회를 열 예정입니다.



