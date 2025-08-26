충북교육청, 지방공무원 임용시험 합격자 발표
입력 2025.08.26 (22:05) 수정 2025.08.26 (22:11)
충청북도교육청은 오늘 1회 지방공무원 임용시험 합격자 151명을 교육청 누리집에 발표했습니다.
최고령 합격자에는 시설관리직렬에 응시한 52살 A씨, 최연소 합격자는 교육행정직렬에 응시한 21살 B 씨 등 모두 5명입니다.
교육행정 직렬은 합격자 85명 중 남성이 34％, 여성이 66％로 여성이 강세를 보였습니다.
합격자는 다음달 8~17일 신규임용 예정자 기본 과정 연수를 받고, 임용 후보자 명부에 따라 순차 임용됩니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
