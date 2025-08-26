김진태 도지사, 반도체 소재 형석 광산 현장 점검

동영상 고정 취소

김진태 강원도지사가 오늘(26일) 춘천시 사북면 신포리 '형석' 광산 개발 현장을 찾아, 채굴 준비 상황을 점검하고, 향후 계획 등을 파악했습니다.



형석은 반도체와 이차 전지에 활용되는 핵심 광물로 중국과 몽골 등지에서 전량 수입하고 있습니다.



춘천 형석 광산 매장량은 35만 톤 이상으로 추정되며, 한국광해광업공단이 정밀 조사를 진행하고 있습니다.



