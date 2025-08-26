KBS원주방송국, 개국 61주년 기념 음악회 개최

동영상 고정 취소

KBS원주방송국 개국 61주년 기념 '주민과 함께하는 음악회'가 오늘(26일) KBS원주방송국 공개홀에서 열렸습니다.



음악회에는 지역 주민 6백여 명이 참석했으며, 강원도 홍보대사인 가수 안성훈과 가수 주현미 등의 공연이 선보였습니다.



올해 11월 원주 백운아트홀에서는 지역 주민과의 소통 행사로 KBS국악관현악단 공연도 열릴 예정입니다.



