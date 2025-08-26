㈜이킴, ‘못난이 김치’ 2천 상자 기탁
입력 2025.08.26 (22:09) 수정 2025.08.26 (22:17)
김치 업체인 주식회사 이킴이 오늘, '못난이 김치' 2,000상자를 충북노인종합복지관에 기탁했습니다.
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr
