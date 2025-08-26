대한건설협회, 영동국악엑스포 입장권 구매

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

영동세계국악엑스포 조직위원회와 대한건설협회 충북도회가 오늘, 엑스포 입장권 구매 약정을 체결했습니다.



대한건설협회 충북도회는 천만 원 상당의 입장권, 2천 명분을 구매하기로 약속하고 엑스포 성공 개최를 위해 협력하겠다고 밝혔습니다.



영동세계국악엑스포는 다음 달 12일부터 한 달간 영동 레인보우 힐링 관광지 일대에서 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!