대한건설협회, 영동국악엑스포 입장권 구매
입력 2025.08.26 (22:08) 수정 2025.08.26 (22:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
영동세계국악엑스포 조직위원회와 대한건설협회 충북도회가 오늘, 엑스포 입장권 구매 약정을 체결했습니다.
대한건설협회 충북도회는 천만 원 상당의 입장권, 2천 명분을 구매하기로 약속하고 엑스포 성공 개최를 위해 협력하겠다고 밝혔습니다.
영동세계국악엑스포는 다음 달 12일부터 한 달간 영동 레인보우 힐링 관광지 일대에서 열립니다.
대한건설협회 충북도회는 천만 원 상당의 입장권, 2천 명분을 구매하기로 약속하고 엑스포 성공 개최를 위해 협력하겠다고 밝혔습니다.
영동세계국악엑스포는 다음 달 12일부터 한 달간 영동 레인보우 힐링 관광지 일대에서 열립니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대한건설협회, 영동국악엑스포 입장권 구매
-
- 입력 2025-08-26 22:08:17
- 수정2025-08-26 22:12:29
영동세계국악엑스포 조직위원회와 대한건설협회 충북도회가 오늘, 엑스포 입장권 구매 약정을 체결했습니다.
대한건설협회 충북도회는 천만 원 상당의 입장권, 2천 명분을 구매하기로 약속하고 엑스포 성공 개최를 위해 협력하겠다고 밝혔습니다.
영동세계국악엑스포는 다음 달 12일부터 한 달간 영동 레인보우 힐링 관광지 일대에서 열립니다.
대한건설협회 충북도회는 천만 원 상당의 입장권, 2천 명분을 구매하기로 약속하고 엑스포 성공 개최를 위해 협력하겠다고 밝혔습니다.
영동세계국악엑스포는 다음 달 12일부터 한 달간 영동 레인보우 힐링 관광지 일대에서 열립니다.
-
-
송국회 기자 skh0927@kbs.co.kr송국회 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.