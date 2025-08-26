‘환상 프리킥’ LAFC 손흥민, 2주 연속 베스트 11 영예

동영상 고정 취소

미국 무대에서 짜릿한 데뷔골 맛을 본 LAFC의 손흥민이 2주 연속 MLS 리그 '베스트 11'에 선정됐습니다.



루브르 박물관에 전시될 만한, 손흥민의 환상 프리킥 데뷔골 다시 보시죠.



무승부라는 결과는 아쉬웠지만, 손흥민은 그라운드에서 '월드 클래스'급 활약을 펼치며 지난주에 이어 2주 연속 리그 베스트 11에 이름을 올렸습니다.



이 골은 리그 30라운드 최고의 골 후보에도 올랐는데, 현재 팬 투표에서 열렬한 지지 속 1위를 달리고 있습니다.



한편 손흥민의 만점 활약에 신난 LAFC.



'손흥민 효과'를 실제로 확인해보니 손흥민 입단 후 구단 콘텐츠 조회수가 약 7배, 관련 언론 보도량도 4배 가까이 늘었다며 다가오는 손흥민의 첫 LA 홈경기에 대한 기대감도 드러냈습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!