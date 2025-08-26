뉴스 9

‘환상 프리킥’ LAFC 손흥민, 2주 연속 베스트 11 영예

입력 2025.08.26 (22:12) 수정 2025.08.26 (22:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘허슬두’ 부활시킨 ‘임시 사령탑’ 조성환…“끝까지 두산만의 야구”

‘허슬두’ 부활시킨 ‘임시 사령탑’ 조성환…“끝까지 두산만의 야구”
요시하라에 반한 흥국생명 이다현 “0부터 다시 배워요!”

요시하라에 반한 흥국생명 이다현 “0부터 다시 배워요!”

다음
미국 무대에서 짜릿한 데뷔골 맛을 본 LAFC의 손흥민이 2주 연속 MLS 리그 '베스트 11'에 선정됐습니다.

루브르 박물관에 전시될 만한, 손흥민의 환상 프리킥 데뷔골 다시 보시죠.

무승부라는 결과는 아쉬웠지만, 손흥민은 그라운드에서 '월드 클래스'급 활약을 펼치며 지난주에 이어 2주 연속 리그 베스트 11에 이름을 올렸습니다.

이 골은 리그 30라운드 최고의 골 후보에도 올랐는데, 현재 팬 투표에서 열렬한 지지 속 1위를 달리고 있습니다.

한편 손흥민의 만점 활약에 신난 LAFC.

'손흥민 효과'를 실제로 확인해보니 손흥민 입단 후 구단 콘텐츠 조회수가 약 7배, 관련 언론 보도량도 4배 가까이 늘었다며 다가오는 손흥민의 첫 LA 홈경기에 대한 기대감도 드러냈습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘환상 프리킥’ LAFC 손흥민, 2주 연속 베스트 11 영예
    • 입력 2025-08-26 22:12:52
    • 수정2025-08-26 22:15:20
    뉴스 9
미국 무대에서 짜릿한 데뷔골 맛을 본 LAFC의 손흥민이 2주 연속 MLS 리그 '베스트 11'에 선정됐습니다.

루브르 박물관에 전시될 만한, 손흥민의 환상 프리킥 데뷔골 다시 보시죠.

무승부라는 결과는 아쉬웠지만, 손흥민은 그라운드에서 '월드 클래스'급 활약을 펼치며 지난주에 이어 2주 연속 리그 베스트 11에 이름을 올렸습니다.

이 골은 리그 30라운드 최고의 골 후보에도 올랐는데, 현재 팬 투표에서 열렬한 지지 속 1위를 달리고 있습니다.

한편 손흥민의 만점 활약에 신난 LAFC.

'손흥민 효과'를 실제로 확인해보니 손흥민 입단 후 구단 콘텐츠 조회수가 약 7배, 관련 언론 보도량도 4배 가까이 늘었다며 다가오는 손흥민의 첫 LA 홈경기에 대한 기대감도 드러냈습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…<br>트럼프 “연내 김정은 만날 것”

이 대통령 “한반도 평화 새 길 열어달라”…트럼프 “연내 김정은 만날 것”
“조선업 르네상스 함께”…<br>‘마스가’ 프로젝트 본격 가동

“조선업 르네상스 함께”…‘마스가’ 프로젝트 본격 가동
“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게

“국방비 증액, 한반도 안보 주도적 역할”…‘동맹 현대화’ 어떻게
장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다

장동혁 국민의힘 신임 당대표에게 듣는다
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.