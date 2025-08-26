HD현대, 한미 조선 투자 프로그램 조성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

HD현대가 미국 조선산업 재건을 위한 수십억 달러 규모의 투자 프로그램을 조성합니다.



HD현대는 미국 현지 시각으로 25일 워싱턴DC에서 서버러스 캐피탈, 한국산업은행과 함께 한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서를 체결했습니다.



주요 투자 분야는 미국 조선소 인수 및 현대화, 공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자, 자율운항·인공지능 등 첨단 조선 기술 개발 등입니다.



