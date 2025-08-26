한은 울산본부, 중소기업 추석 특별자금 지원

동영상 고정 취소

한국은행 울산본부가 추석을 앞두고 운전자금 조달에 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업을 대상으로 100억 원 규모의 특별자금을 지원합니다.



업체당 지원 한도는 10억 원이며 지원 대상은 울산에 본사를 둔 중소기업으로, 울산 또는 서울 소재 금융기관을 통해 만기 1년 이내 운전자금을 대출받는 경우입니다.



금융기관의 대출 취급 기간은 다음 달 8일부터 10월 2일까지입니다.



