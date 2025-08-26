“울산 동구의회 미국 공무 출장 전형적인 예산 낭비”
입력 2025.08.26 (22:19) 수정 2025.08.26 (22:26)
KBS가 지난 21일 보도한 울산 동구의회의 미국 공무 출장 보고서와 관련해 지역 시민단체가 "전형적인 예산 낭비"라고 비판했습니다.
주민이 주인되는 울산 동구주민회는 기자회견에서 "이번 해외 출장은 내용 없는 보고서 제출과 주민 참여 배제라는 문제를 보여주었다"며 이같이 밝혔습니다.
또, "동구의회 의원들은 공개 사과하고 재발 방지를 약속하라"고 주장했습니다.
김옥천 기자 hub@kbs.co.kr김옥천 기자의 기사 모음
