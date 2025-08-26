술자리서 동료와 다투다 흉기 든 경찰 직위해제

동영상 고정 취소

울산경찰청은 술자리에서 동료와 다투던 중 흉기를 든 중부경찰서 소속 A 경감을 직위해제했습니다.



A 경감은 지난 23일 새벽 0시 40분쯤 울산 중구의 한 주점 앞에서 B 경위와 다투다가 감정이 격해져 주점에 있던 흉기를 들고나온 것으로 조사됐습니다.



당시 주점 손님의 신고로 경찰이 출동하며 다친 사람은 없었습니다.



경찰은 A 경감에게 흉기 소지·협박 등과 관련한 혐의를 적용할지를 검토해 징계할 방침입니다.



