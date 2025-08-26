뉴스 9

[오늘의 영상] 승리에 필요한 시간…29분이면 충분

입력 2025.08.26 (22:20) 수정 2025.08.26 (22:22)

세계랭킹 1위 안세영이 64강전 승리고 세계선수권 2연속 우승을 위한 순조로운 출발을 알렸는데요.

절묘하게 떨어진 셔틀콕을 받아낸 집념의 안세영, 오늘의 영상입니다.

세계랭킹 1위 안세영이 64강전 승리고 세계선수권 2연속 우승을 위한 순조로운 출발을 알렸는데요.

절묘하게 떨어진 셔틀콕을 받아낸 집념의 안세영, 오늘의 영상입니다.
