[오늘의 영상] 승리에 필요한 시간…29분이면 충분

세계랭킹 1위 안세영이 64강전 승리고 세계선수권 2연속 우승을 위한 순조로운 출발을 알렸는데요.



절묘하게 떨어진 셔틀콕을 받아낸 집념의 안세영, 오늘의 영상입니다.



