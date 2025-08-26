‘최고와 최고의 만남’ 방탄소년단 뷔의 LA 다저스 시구

동영상 고정 취소

오늘 메이저리그에선 역대급 만남이 화제였는데요.



세계적인 그룹 방탄소년단 뷔가 메이저리그 최고 슈퍼스타 오타니와 한 자리에서 기념사진을 찍었습니다.



다저스타디움으로 가보시죠.



방송 준비도 잊고 리포터도, 중계석의 중계진들도 모두 한곳을 쳐다봅니다.



등장만으로도 귀가 찢어질 듯한 함성을 몰고 온 인물, 방탄소년단의 뷔인데요.



메이저리그 최고 스타 오타니와 보기만 해도 훈훈한 투샷을 만들어내네요.



브이, 승리 표시와 함께 마운드에 오른 좌완 투수 뷔.



시구까지 이렇게 완벽할 수 있나요?



슈퍼스타의 시구에 다저스는 호수비에, 홈런을 앞세워 7대 0 완승했습니다.



뷔는 부상 재활로 현장에 함께하지 못한 김혜성과는 다정한 영상통화로 응원을 전했는데요.



이틀 뒤엔 월드클래스 축구 스타, 손흥민의 시구도 예정되어 있어 다저 스타디움이 또 한 번 들썩일 예정입니다.



