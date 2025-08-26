뉴스라인 W

이 시각 소방청 상황실

입력 2025.08.26 (23:56) 수정 2025.08.27 (00:06)

소방청 상황실입니다.

자원순환시설 화재소식부터 전해드립니다.

오늘 오전 10시 50분쯤 인천 서구의 한 자원순환시설에서 불이 났습니다.

이 불로 건물 6개 동이 모두 탔고 3개 동이 피해를 입었습니다.

불은 4시간 40여 분 만에 꺼졌고요 인명피해는 없습니다.

화재 원인과 피해 규모는 조사 중입니다.

오늘 아침 7시 반쯤 서울 용산구의 한 국제학교 인근 도롭니다.

스쿨버스가 횡단보도를 덮친 뒤 맞은편 건물을 들이받았습니다.

횡단보도 인근에 있던 보행자 세 명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

스쿨버스엔 운전자 1명만 탑승해 있던 걸로 알려졌습니다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사 중입니다.

오늘 오전 11시 20분쯤 광주광역시 서구의 한 빌딩 지하 주차장입니다.

화재 시 작동하는 소화설비에서 이산화탄소가 누출됐습니다.

이 사고로 인근에 있던 7명이 어지럼증을 호소해 병원으로 옮겨졌습니다.

소방 당국은 현장을 통제한 뒤 가스를 외부로 환기시켰습니다.

사고 원인은 조사 중입니다.

소방청에서 전해드렸습니다.

