뉴스라인 W

[라인W 날씨] 당분간 무더위 계속…내일 아침 안개 조심

입력 2025.08.26 (23:56) 수정 2025.08.27 (00:07)

비가 내리면서 기온은 다소 낮아졌지만, 습도는 여전히 높은 곳이 많습니다.

남부지방을 중심으로 폭염 특보가 내려진 가운데 더운 날씨는 당분간 계속되겠습니다.

이번 주말까지 서울의 아침 기온은 열대야 기준인 25도 안팎을 보이겠고, 한낮에는 30도를 넘는 무더위가 이어지겠습니다.

내일 출근길에는 안개를 조심하셔야겠습니다.

새벽부터 아침 사이 경기 동부와 충청, 호남에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼겠습니다.

내일 중부에 구름이 다소 끼는 가운데, 동풍의 영향으로 강원 영동은 5에서 20mm 정도 비가 내리겠습니다.

한낮에는 서울과 대전 32도로 예상됩니다.

내일 서귀포에 소나기 소식이 있습니다.

전주와 광주도 한낮에 32도까지 오르겠습니다.

내일 대체로 맑은 영남 지역은 한낮에 대구와 창원이 33도까지 올라 무덥겠습니다.

물결은 동해 먼바다에서 최고 3m로 높게 일겠습니다.

금요일과 토요일은 다시 수도권과 강원도에 비가 내리겠습니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영

  [라인W 날씨] 당분간 무더위 계속…내일 아침 안개 조심
    입력 2025-08-26 23:56:13
    수정2025-08-27 00:07:33
    뉴스라인 W
강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이민영
공지·정정

