정치

이 대통령, 필라델피아 도착…한미 조선 협력 상징 필리조선소 시찰

입력 2025.08.27 (02:32) 수정 2025.08.27 (02:33)

﻿방미 사흘째인 이재명 대통령이 필라델피아에 도착했습니다.

이 대통령은 현지시간 26일 낮 12시 50분쯤 필라델피아 국제공항에 도착했습니다.

공항에는 우리 측에서는 이상호 주뉴욕총영사대리, 이재용 주필라델피아출장소장이, 미국 측에서는 조시 샤피로 펜실베니아 주지사, 릭 시거 펜실베니아 주 경제개발장관 등이 나와 이 대통령을 맞았습니다.

이 대통령은 필라델피아 첫 일정으로 서재필 기념관을 찾습니다.

강유정 대통령실 대변인은 "한국 민간신문의 효시가 된 독립신문을 창간하고, 독립협회 창립과 독립문 건립 등 자주독립 사상 고취와 애국계몽이라는 서재필 박사의 정신이 깃든 기념관을 김대중 전 대통령 이후 26년 만에 방문한다"며 의미를 설명했습니다.

이재명 대통령은 방미 마지막 일정으로 이른바 '마스가(MASGA) 프로젝트', 한미 조선 협력의 상징인 한화 필리조선소를 시찰합니다.

이 대통령은 미국 해양청이 발주한 국가안보 다목적선의 명명식에도 참석합니다.

강 대변인은 "해당 선박은 한미 간 조선 협력의 대표적인 사례인 만큼 '마스가 프로젝트'로 시작되는 한미동맹의 새로운 모습을 모여주는 계기가 될 것"이라고 강조했습니다.

이 대통령은 시찰을 마지막으로 방미 일정을 마친 뒤 귀국길에 오릅니다.

  • 이 대통령, 필라델피아 도착…한미 조선 협력 상징 필리조선소 시찰
    • 입력 2025-08-27 02:32:50
    • 수정2025-08-27 02:33:17
    정치
방준원
방준원 기자

