[잇슈 컬처] BTS 뷔, LA다저스 홈경기 시구…오타니와 만남도

그룹 방탄소년단 멤버 '뷔'씨가 미국 메이저리그 시구를 마쳤습니다.



시구 동작부터 현지 선수들과의 만남까지, 매 순간 화제를 모은 뷔 씨의 시구 현장 함께 보시죠.



["전 세계가 기다렸습니다. 더 이상 뷔를 기다리지 않아도 됩니다."]



뷔 씨가 등장하자 경기장이 팬들의 환호로 들썩입니다.



뷔 씨는 어제 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 LA 다저스와 신시내티 레즈의 경기 시작 전 시구자로 마운드에 올랐는데요.



7번 등번호를 단 다저스 유니폼에 청바지를 착용한 뷔 씨는 야마모토 요시노부 선수를 향해 왼손으로 힘차게 공을 던졌고요, 현지 중계진은 멋진 변화구라고 극찬했습니다.



또 뷔 씨는 시구에 앞서 오타니 쇼헤이 선수와 반갑게 인사를 나누는 모습이 카메라에 포착되기도 했는데요.



이를 본 국내외 팬들은 한국과 일본의 두 월드 스타가 만났다며 뜨거운 반응을 보이고 있습니다.



