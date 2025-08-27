뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 수지·이진욱, ‘부산국제영화제’ 간다…경쟁 부문 초청

입력 2025.08.27 (06:48) 수정 2025.08.27 (06:53)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] BTS 뷔, LA다저스 홈경기 시구…오타니와 만남도

[잇슈 컬처] BTS 뷔, LA다저스 홈경기 시구…오타니와 만남도
[잇슈 컬처] ‘트웰브’ 마동석 주먹 액션, 전문가 평가는?

[잇슈 컬처] ‘트웰브’ 마동석 주먹 액션, 전문가 평가는?

다음
배우 수지 씨와 이진욱 씨 주연의 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'이 다음 달 열리는 제30회 부산국제영화제 경쟁 부문에 초청됐습니다.

부산국제영화제 측은 어제 기자회견을 통해 올해의 공식 상영작과 국내외 초청 인사 명단을 발표했는데요.

특히 지난해까지 비경쟁 영화제로 운영되던 부산국제영화제가 올해부터 경쟁 부문인 '부산 어워즈'를 신설해 관심을 모으는 가운데, 영화제 측은 첫 경쟁 부문 초청작으로 한국 영화 4편과 일본 영화 3편, 중국과 타이완 영화 각 1편 등 모두 14편을 선정했습니다.

해당 영화들은 대상과 감독상, 심사위원특별상 등 5개의 트로피를 놓고 경쟁하게 되며 대상을 수상한 작품이 영화제 폐막작으로 상영될 예정입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 수지·이진욱, ‘부산국제영화제’ 간다…경쟁 부문 초청
    • 입력 2025-08-27 06:48:29
    • 수정2025-08-27 06:53:52
    뉴스광장 1부
배우 수지 씨와 이진욱 씨 주연의 영화 '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'이 다음 달 열리는 제30회 부산국제영화제 경쟁 부문에 초청됐습니다.

부산국제영화제 측은 어제 기자회견을 통해 올해의 공식 상영작과 국내외 초청 인사 명단을 발표했는데요.

특히 지난해까지 비경쟁 영화제로 운영되던 부산국제영화제가 올해부터 경쟁 부문인 '부산 어워즈'를 신설해 관심을 모으는 가운데, 영화제 측은 첫 경쟁 부문 초청작으로 한국 영화 4편과 일본 영화 3편, 중국과 타이완 영화 각 1편 등 모두 14편을 선정했습니다.

해당 영화들은 대상과 감독상, 심사위원특별상 등 5개의 트로피를 놓고 경쟁하게 되며 대상을 수상한 작품이 영화제 폐막작으로 상영될 예정입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰

이 대통령, 방미 마지막 날…필리조선소 시찰
트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치

트럼프 “한국 협상 이제 해결”…러트닉 “한일 통해 9천억 달러 유치
북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”

북, 방미 이 대통령 ‘비핵화’ 발언 비난…“너무도 허망한 망상”
‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길

‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리 오늘 구속 갈림길
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.