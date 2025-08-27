뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] '트웰브' 마동석 주먹 액션, 전문가 평가는?

입력 2025.08.27 (06:50) 수정 2025.08.27 (06:54)

배우 마동석 씨가 주말 미니시리즈 '트웰브'로 안방극장을 찾고 있는데요.

시청자에겐 통쾌함을 안긴 일명 마동석 표 액션 연기!

과연 전문가의 냉철한 평가는 어떨까요?

["'마동석의 주먹 액션' 하면 '범죄도시'도 있고 그런 게 연상이 되실 텐데 드라마를 보시기 시작하면 판타지적인 액션이 더 많이 나오게 되거든요."]

전매특허와도 같은 맨주먹 액션에 한국형 판타지 요소를 가미해 돌아온 마동석 씨.

KBS 2TV 드라마 '트웰브'가 지난 주말 처음 공개된 가운데 마동석 씨의 새로운 액션 연기를 본 아시안게임 은메달리스트 출신 복싱 전문가 김형규 관장의 평가가 화젭니다.

김형규 관장은 과거 '범죄도시' 속 마동석 씨가 마이크 타이슨처럼 정면에서 맞서는 인파이팅을 선보였다면, 이번 '트웰브'에선 인아웃 스텝 등 세련된 기술들을 사용한다며 마동석 씨의 복싱 실력을 높이 평가했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

배우 마동석 씨가 주말 미니시리즈 '트웰브'로 안방극장을 찾고 있는데요.

시청자에겐 통쾌함을 안긴 일명 마동석 표 액션 연기!

과연 전문가의 냉철한 평가는 어떨까요?

["'마동석의 주먹 액션' 하면 '범죄도시'도 있고 그런 게 연상이 되실 텐데 드라마를 보시기 시작하면 판타지적인 액션이 더 많이 나오게 되거든요."]

전매특허와도 같은 맨주먹 액션에 한국형 판타지 요소를 가미해 돌아온 마동석 씨.

KBS 2TV 드라마 '트웰브'가 지난 주말 처음 공개된 가운데 마동석 씨의 새로운 액션 연기를 본 아시안게임 은메달리스트 출신 복싱 전문가 김형규 관장의 평가가 화젭니다.

김형규 관장은 과거 '범죄도시' 속 마동석 씨가 마이크 타이슨처럼 정면에서 맞서는 인파이팅을 선보였다면, 이번 '트웰브'에선 인아웃 스텝 등 세련된 기술들을 사용한다며 마동석 씨의 복싱 실력을 높이 평가했습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.
