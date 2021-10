1997:교토, 2015:파리…2021:글래스고는 역사가 될까?

'강대국 지들 멋대로 약소국 못따라오게 하려고 각종 규제 입히고'



'18세기 산업혁명 이후 지구의 온갖 자원은 다 뽑아 쓰며 부를 축적한 서구권이 자기들을 위협하는 개도국을 죽이기 위해 꺼내 든 것이 탄소 중립!'



'지구상 존재하는 세계 국가는 죄다 탄소 중립을 안 할 겁니다. 탄소 중립을 한다는 건 기존에 성장시킨 경제를 후퇴시키겠다는 말인데, 돈을 숭상하는 인류가 흔쾌히 하겠습니까? 선진국이라 불리우는 국가는 더더욱 안 하겠죠.'



'오히려 돈 때문에 탄소 중립을 내거는 나라들도 있습니다. 기존 산업들에서 점차 경쟁력을 잃어가는 유럽이 택한 '새 판짜기'가 친환경이기 때문에 유럽은 더 강력하게 탄소 중립을 외칠겁니다.'



'COP26'이 내일(31일)부터 영국 글래스고에서 열린다. COP은 '당사국 총회'(Conference of the Parties)이고, 26은 26번째 회의란 뜻이다.앞서 'COP1'은 1995년 독일 베를린에서 열렸다. 그리고 이후 매년 개최됐다. 그러다 사상 처음으로 취소된 게 지난해다. 코로나 19 때문이다. 그리고 재개된 글래스고 총회. 원래라면 27이어야 하지만 26이 됐다.이번 COP26은 각 나라가 '2030년 탄소 감축 목표를 얼마나 높여 다시 제출할지' 확인하는 자리가 될 것이다. 각국은 이미 UN에 2030년 탄소배출 감축목표(NDC)를 제출했는데, UN은 목표가 너무 낮다며 상향을 요구했기 때문이다.주최국인 영국 언론은 특집기사를 쏟아낸다. 영국을 대표하는 BBC도 마찬가지다. 그 중에 눈에 띄는 게 '주요 기후 보고서를 바꾸려고 로비하는 국가들을 폭로'한 기사다.https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5310847사우디, 호주, 일본이 주요 탄소 감축 훼방꾼이라는 내용이 주된 이야기다. BBC가 입수했다는 보고서 속에는 여러 나라가 여러 이유로 탄소 감축 계획에 훼방을 놓는다.사우디는 원유 감산계획이 없고, 호주는 석탄 수출에 장애가 되는 보고서 내용이 싫다. 뜻밖에 일본도 화력발전소 감축 의제를 늦추려고 로비했다. (소고기 수출 국가인 아르헨티나 브라질은 '육식 자제' 문구에 반대한다)기후변화를 둘러싼 각국의 이해관계도 첨예하게 드러난다. 특히 지금 가장 많은 온실가스를 배출하는 나라들(1위 중국, 2위 미국, 3위 인도, 4위 러시아)은 미국을 제외하고는 대체로 '출석'조차 기피하며 애써 모른 체 한다. 거리를 두려 한다.적지 않은 반응이 있었다. 일본을 'G7 회원국에서 제외시켜도 된다'는 일본 비판과, '우리가 잘못하면 후손들 살기 어려우니 잘못을 해결해보자는 건데 뭐하는거지'나 '2.7도나 오르면 큰일 나는데......'하는 걱정 댓글이 많았다.우리나라의 역할을 강조하는 반응도 적지 않았다. '2030년 목표 낮추자고 하는 사람들이 득세하면 우리나라도 훼방꾼 국가가 될 것', 'CO2 배출량 세계 8위인 우리나라나 신경쓰자','우리도 훼방꾼이지 뭐. 아직도 사람들 디젤차 아무 생각 없이 산다' 같은 반응도 있었다.가장 눈길을 끈 건 이런 논리다.사실 대의 앞에서 음모론을 피워대는 것은 건설적이지 않다. 답을 내지 말자, 이대로 파국을 향해 가자는 결론이 되기 쉽다. 하지만 이런 이야기에 진실이 없는 것은 또 아니다.글로벌 이슈에 대한 통계사이트인 'Our World in Data'에서 탄소배출과 관련된 가장 인상적인 두 그래픽을 가져와 봤다.지금(2017년 기준) 가장 많은 온실가스를 배출하는 건 단연 중국이다. 그 다음 미국, 인도, 러시아 순. 이들이 세계 온실가스 배출량의 53.5%, 절반 이상을 배출하니 이들이 줄이는 게 시급하다.하지만 이번 총회에 참석하는 건 딱 미국 하나뿐이다. 중국은 화상으로 참석하지만. 인도, 러시아는 불확실하다. 특히 인도, 각국에 탄소 감축 계획서를 내라는 '기본 프레임워크' 자체를 반대한다. 앞선 댓글처럼 '사다리 걷어차기'라는 논리를 내세운다.당연히 모두 경제 때문이다. 상품을 생산(중국, 인도)해서 성장시키거나, 자원을 수출(러시아)해서 경제를 성장시키려면 탄소배출을 피할 수 없다, 더 적게 배출하기 위해 덜 성장할 순 없다는 이유다.(미국은 좀 다르다. 체면상 무시할 순 없지만, 체면을 걷어내고 무시하기도 했다. 사실 트럼프 정부 시절, 미국은 지구 온난화 자체를 부정하는 듯한 태도를 보이며 파리 협약 탈퇴를 선언하기도 했었다.)언뜻 이기적인 듯 보이지만 아래 그래픽을 보면 생각을 다시 할 수밖에 없다.누적 온실가스 배출량은 미국과 유럽, 캐나다, 일본 같은 선진국 그룹이 과반(53%)을 차지한다.온실가스는 이렇게 '올해' 더 많이 배출한 (FLOW) 국가와 '지금까지' 누적 배출량이 많은 (STOCK) 국가 사이에 심각한 불일치가 존재하는 이슈다.그렇다면 현재 가장 많은 온실가스를 배출한다고 지탄받는 중국, 인도, 러시아는 억울할 수도 있다. 댓글에 등장하는 제법 논리적인 반론처럼 '당신들을 제외한 나라들은 이제 발전하지 말라는 소리냐?'라고 반문할 수도 있다.결국, 온실가스 감축을 위한 노력은 이 질문에 대한 답을 얼마나 설득력 있게 제시하느냐에 달려있을 수도 있다.회담을 앞두고 역시 특집 기사를 실은 영국의 이코노미스트지는 기후변화 대응은 '아시아가 어떻게 하느냐가 결정적일 수 있다'고 했다.호주를 포함해 세계 석탄의 4분의 3을 생산하고 소비한다. 중국은 전력의 절반 이상, 인도는 4분의 3이 석탄이다. 계획 혹은 건설 중인 석탄 화력발전소 1002개 중에 865개가 아시아-태평양 지역에 있다. (글로벌 에너지 모니터)게다가 석탄에서 멀어지려는 움직임은 때때로 치명적으로 위험할 수 있다. '코로나19' 이후 경제 회복과정의 '공급망 병목현상' 속에 중국과 인도는 에너지난을 겪고 있다. 이 에너지난, 그리고 최근의 각종 화석연료 가격 급상승이 '화석연료 의존도'를 줄이려는 시도가 빚은 역효과라고 보는 시각이 적지 않다. 화석연료 투자가 구조적으로 줄어들면서 생산이 줄거나 정체되어 가격이 오른단 것이다.이른바 '그린플레이션'이다.하지만 그럼에도 이코노미스트는 석탄-석유 쓰고 싶은 만큼 쓴다고 번영에 다다를 수는 없다고 단언한다. 주로 해상국가들인 아시아 국가들이다. 경제적으로 부유해지는 과정에 해수면 상승과 태풍과 기상이변이 발생한다.점점 더 빈발하는 열대폭풍과 집중호우, 기상이변의 영향을 가장 많이 받는 만큼, 그런 가운데 국민들이 행복해질 방법은 없다는 이야기다.근본의 차원으로 가면 지당한 이야기지만, 당장 올해 경제성장률이라는 성적표를 바탕으로 정치적 심판을 받는 각국의 정치인들이 보지 못하거나 보지 않으려는 미래이기도 하다.역사가 기억하는 가장 의미 있는 COP(기후변화 당사국총회)는 3번째 COP3와 21번째 COP21이다. 교토의정서가 나온 97년 교토가 COP3이었고, 파리협약이 나온 2015년 파리 회담 21이다.교토에서 주요 37개국들은 온실가스를 기후변화의 주범으로 정의하고 감축 목표 설정에 합의했다. 그리고 파리에서 체결된 협정에서 이 숫자는 195개로 늘었고 '1.5'도가 인류 생존을 위해 달성해야 하는 지구온난화 마지노선으로 합의됐다. 지구촌 구성원 모두가 동참해야 하는 문제가 됐다.글래스고 COP26에서 이제 각국은 더 진전된 목표를 제출해야 한다. 이제는 더는 먼 미래가 아닌 2030년까지 각국이 달성해야 하는 감축 목표를 더 구체적으로 제시하라고 했다. 궁극적 탄소 중립 시점도 더 단축해 내놔야 한다. 주요국이 동의한다면 COP26이 COP3, 21과 함께 역사적 반열에 오를지도 모른다.하지만 회담 직전까지 목격하는 풍경은 낙관할 수 없게 한다. 총론에서 동의해도 '우리나라의 감축 목표'라는 각론에 들어서면 표변하는 나라가 한 둘이 아니다. 선진국도 뒤에서 로비를 벌이고, 일부 개도국은 여전히 합의 자체에 거부감을 드러낸다. 기후 악당국가, 탄소 감축 훼방꾼이 속출한다.뻔히 벌어지는 변화를 빤히 보고도 뻔뻔히 모른 체 하는 인류의 모습. 이코노미스트지는 희망적이지 않은 회담 직전 풍경을 표지 기사로 전하며카툰을 실었다.(그래픽 : 권세라)