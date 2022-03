이스라엘에서 무장괴한 총기 난사…최소 5명 숨져 뉴스 12 입력 2022.03.30 (12:44) 수정 2022.03.30 (12:49)

[앵커]



이스라엘에서 무장한 남성이 총기를 난사해 최소 5명이 숨지는 사건이 발생했습니다.



이스라엘에서는 최근 이슬람국가 IS 등 이슬람 극단주의 무장세력 추종자들의 테러가 잇따르고 있습니다.



두바이 우수경 특파원입니다.



[리포트]



한 남성이 총을 들고 거리로 나옵니다.



이내 총소리가 울리고 비명이 들립니다.



급박한 사이렌 소리가 들리고 응급구조대가 출동해 심폐소생술을 하기 시작합니다.



현지시각 29일, 텔아비브 근처 정통파 유대교 집단거주지 브나이 브라크의 한 거리에서 총기 난사 사건이 발생했습니다.



현지 언론들에 따르면, 용의자가 편의점에 들어가 점원을 향해 총을 쐈고, 이후 거리로 나와 지나가는 오토바이와 차량 등 시민들을 향해 무차별 총격을 가했습니다.



목격자들은 이 남성이 발코니에서 총을 쏜 뒤 거리로 내려갔다고 전했습니다.



4명이 숨진 채 발견됐고 1명은 병원으로 옮겼으나 숨졌습니다.



또 용의자로 추정되는 팔레스타인 요르단강 서안 출신의 남성도 숨진 채 발견된 것으로 전해졌습니다.



이스라엘 당국은 용의자가 최소 2곳에서 범행을 저지른 것으로 보이며 이를 도운 것으로 추정되는 1명을 붙잡아 조사중이라고 밝혔습니다.



이스라엘에서는 최근 이슬람 극단주의 무장세력인 이슬람국가, IS 추종자들의 범죄가 잇따르고 있습니다.



지난 27일에도 IS 추종자들의 총기 난사로 경찰 2명이 숨졌습니다.



IS는 직후 배후를 자처했습니다.



이에 앞서 22일에도 IS 추종 전력이 있는 아랍계 남성이 흉기를 휘둘러 시민 4명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



잇따른 테러에 이스라엘 경찰은 주요 도로에 검문소를 설치했고 유동 인구가 많은 곳엔 무장 병력을 배치했습니다.



두바이에서 KBS 뉴스 우수경입니다.



영상편집:김은주

