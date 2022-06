“아시아계 혐오범죄 멈춰야”…BTS 메시지 전 세계로 뉴스 9 입력 2022.06.01 (21:51) 수정 2022.06.01 (22:05)

[앵커]



["(It's an honor to meet you, Mr. President.) Welcome to the White House. Come on up here, guys."]



조 바이든 미국 대통령, 백악관 집무실 앞까지 나와 일곱 청년들을 이렇게 직접 맞이했습니다.



이 영상도 바이든 대통령 개인 SNS에 올라온 건데요.



바이든 대통령과 BTS, 미국 내 아시아계를 겨냥한 증오 범죄에 대한 의견을 나누고. 기분 좋은 손가락 하트. 함께 그렸습니다.



다른 언어가 좀처럼 들리지 않았던 백악관 브리핑실에서도 BTS 멤버들의 한국어 인사가 이어졌습니다.



워싱턴 김양순 특파원입니다.



[리포트]



BTS와 백악관 집무실에서 마주앉은 바이든 미 대통령은 미국에서 아시아계가 차별과 증오문제를 겪고 있다고 입을 열었습니다.



그러면서 BTS가 전하는 메시지에서 해결책을 구했습니다.



[조 바이든/미국 대통령 : "사람들은 여러분들이 하는 말에 대단히 신경을 많이 씁니다. 여러분이 하는 행동은 모든 이들을 위한 겁니다. 단지 훌륭한 재능을 가져서일 뿐 아니라, 여러분이 전달하는 메시지가 중요하기 때문입니다."]



[알엠/BTS 리더 : "우리는 그저 작은 도움이 될 수 있길 바랍니다. 백악관에 초대해주셔서, 그리고 바이든 정부가 해결책을 찾기 위해 노력하고 있어서 진심으로 감사드립니다."]



BTS는 백악관 브리핑룸도 깜짝 방문했습니다.



[정국/BTS : "한국인의 음악이 서로 다른 문화와 언어를 넘어서 전 세계 많은 분들꼐 닿을 수 있다는게 아직도 신기한 것 같습니다."]



백악관 브리핑룸 연단에 한국 연예인이 선 것도, 한국어로 차례차례 발언한 것도 처음입니다.



[뷔/BTS : "오늘 한 사람 한 사람이 의미있는 존재로서 서로 존중하고 이해하기 위한 또 한 걸음이 되기를 바랍니다."]



백악관 밖에는 34도가 넘는 폭염 속에서도 전 세계 각지에서 온 수백 명의 아미들이 BTS가 전하는 메시지에 화답했습니다.



[크리스티나 라미레즈/과테말라 출신 팬 : "BTS의 메시지는 그 자체로 강력합니다. 우리는 이곳에 모두 다시 모였습니다, 사랑하고, 자심감을 가지라는 그들의 메시지를 전파하기 위해서요."]



["아시아계를 향한 증오범죄를 멈춰라!"]



코로나 이후 미국에선 아시아계를 겨냥한 증오범죄가 큰 사회문제가 되고 있습니다.



다름을 인정하고, 서로 존중하자는 BTS의 메시지는 지금 이곳에서 이렇게 물결을 만들어 나가고 있습니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김양순입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:서삼현/자료조사:이지은

