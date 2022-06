[ET] ‘고유가’에 지지율 휘청…“인권 외교” 입장 바꾼 美 바이든 대통령 통합뉴스룸ET 입력 2022.06.15 (18:04) 수정 2022.06.15 (18:24)

[앵커]



미국 바이든 대통령이 국제사회에서 왕따를 시키겠다던 사우디를 방문한답니다.



돌연 왜 이런 결정이 내려진 걸까요?



그 내막을 <글로벌 ET> 홍석우 기자와 알아봅니다.



기름 때문이겠죠?



미국도 기름값 때문에 힘들죠?



[기자]



네, 대도시에선 휘발유 가격이 갤런당 6달러를 넘은 곳이 많습니다.



갤런을 1리터로 환산하면 2천40원 정도 되는데, 이 정도면 미국 기준으론 역대급입니다.



[워싱턴 D.C. 거주 : "이제 갤런당 6달러 39센트입니다. 미쳤어요."]



[워싱턴 D.C. 거주 : "이제 자전거나 스쿠터를 타야 할 것 같아요."]



[앵커]



바이든 대통령도 그래서 가는 건가요?



사우디가 세계 제일의 원유 수출국이잖아요?



[기자]



네. 미국 언론들은 그렇게 해석했는데, 정작 바이든 대통령은 부인했습니다.



[바이든/미국 대통령/현지시각 11일 : "에너지와는 관계없습니다. 사우디에서 (이스라엘 안보와 관련한) 큰 회의가 있어 가는 겁니다."]



그런데 미국 기자들이 백악관 대변인에게 재차 확인하니 이야기가 좀 달라졌습니다.



직접 들어보실까요.



[카린 장 피에르/미국 백악관 대변인/현지시각 14일 : "사우디아라비아는 오펙 플러스의 의장국입니다. 그리고 최대 (원유) 수출국입니다. 물론 우리는 사우디 정부와 에너지에 대해 논의합니다."]



[앵커]



왜 이렇게 복잡하게 말하는 거예요?



[기자]



일단 양국이 모두 공식 발표를 했습니다.



다음 달 13일부터 16일까지 나흘 일정으로, 바이든 미국 대통령과 빈 살만 사우디 왕세자가 공식 회담을 합니다.



빈 살만 왕세자는 왕보다 실세인데, 이 사람과 회담을 한다는 건 그동안 미국이 추구해온 이른바 '인권 외교'와 전면 배치되는 것이기도 합니다.



[앵커]



사우디는 미국의 오랜 우방 국가였는데, 어쩌다가 이렇게 관계가 미묘해진 겁니까?



[기자]



네, 이번 방문 소식이 전해진 이후 미국 언론 반응 보시면요,



Pariah(퍼라이아)라고 우리 말로 '왕따'를 뜻하는데, '왕따 끝났냐?' '왕따에서 파트너로?' 이렇게 원색적 비난을 볼 수가 있습니다.



왜 상황이 이렇게 됐느냐면, 지난 2018년 사우디의 반체제 언론인 카슈끄지 피살 사건, 기억하실 겁니다.



터키에서 있었던 이 사건의 배후로, 미국은 '빈 살만 왕세자'를 공개 지목했습니다.



특히 바이든 대통령은 빈 살만 왕세자에 대해 국제사회에서 '왕따', '고립'을 시키겠다는 말도 서슴지 않았거든요.



이를 계기로 두 나라는 '80년 우방'에서 '앙숙'으로 변한 겁니다.



그러니까 미국 언론은 '인권'을 내세우던 바이든이 '고유가' 때문에 입장을 바꿨다고 비판하고 있는 겁니다.



[앵커]



바이든 대통령이 많이 급한가 봐요?



[기자]



네, 화면 보시면 주유소 가격표 옆에 스티커가 붙어 있죠.



'I DID THAT' '내가 해냈다'란 뜻인데, 다시 말해 "모두 바이든 탓"이라는 걸 비꼬고 있는 겁니다.



[미 오클랜드 거주 : "누구의 잘못인지 알잖아요. 정부 때문이죠. 우크라이나 전쟁으로 우리가 어려워요. 기름 때문에요."]



바이든 대통령 지지율은 41%로 취임 후 최저치인데요,



트럼프 전 대통령의 지지율인 41.8%보다 더 낮습니다.



11월에 중간선거가 있는데, 5개월 정도 남았거든요.



등 돌린 여론을 잡으려면 고물가를 반드시 잡아야 하니까 인권 '악당'으로 지목한 사람들에게도 연달아 손을 내밀고 있는 겁니다.



최근 베네수엘라에 고위급 대표단을 파견한 데 이어 중국산 제품에 대한 관세 인하도 적극 검토 중이라고 합니다.



[앵커]



사우디 가서 얘기가 잘 되면 기름값이 좀 떨어질까요?



[기자]



그러게요,



사우디는 주요 석유수출국 협의체인 오펙 플러스 의장국인데, 이 오펙 플러스가 다음 달부터 증산 속도를 대폭 높이는데 합의했거든요,



이번에 합의된 생산량은 기존보다 50%가량 많은 하루 64만 8천 배럴 정도인데요,



개전 이후 줄어든 러시아산 원유가 하루 100만 배럴 정도라고 하니까, 그래도 감소분을 보충하기엔 부족한 양인 거죠.



[앵커]



결국, 이 모든 건 푸틴 러시아 대통령 때문인 거 아닌가요?



[기자]



네, 실제로 바이든 대통령이 그렇게 얘기했어요,



이 모든 게 "푸틴" 때문이다 즉, '푸틴플레이션' 탓이라며 책임을 돌리곤 있는데, 정작 푸틴 대통령, 신경을 쓰기나 할까요?



러시아가 전쟁 100일 동안 중국과 인도 등에 에너지를 수출해 125조 원을 벌었다는 분석이 최근 나왔습니다.



그러는 사이, 국제 유가는 배럴당 120달러를 넘었습니다.



[앵커]



냉정한 국제 현실 잘 들었습니다.



홍석우 기자, 잘 들었습니다.

