윤석열·문재인 정부가 사실은 같은 곳을 바라본다?

For the past 40 years we were told that if we gave tax breaks to those at the very top, the benefits would trickle down to everyone else.

지난 40년간, 우리는 고소득층의 세금을 깎아주면 그 혜택이 모두에게 골고루 흩뿌려질 것이라는 이야기를 들어왔다.



But that trickle-down theory led to weaker economic growth, lower wages, bigger deficits, and the widest gap between those at the top and everyone else in nearly a century.

하지만 낙수효과 이론은 더 미약한 경제성장, 낮은 노동임금, 더 큰 정부 재정적자, 근 백년 사이 부자와 나머지 사이 최대 격차 등을 이끌었을 뿐이다.



Invest in America. Educate Americans. Grow the workforce. Build the economy from the bottom up and the middle out, not from the top down.

미국에 투자하고, 미국인을 교육하고, 노동력을 키워가야 한다. 경제를 아래에서 위로 그리고 중간에서 건설해야 한다. 위에서 아래로가 아니라.