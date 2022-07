[여기는 강릉] 정선에도 사업장 폐기물 매립장 추진…곳곳 갈등 뉴스7(춘천) 입력 2022.07.25 (19:42) 수정 2022.07.25 (19:48)

[앵커]



최근 강릉 주문진에서 사업장폐기물 매립장 조성이 추진되면서 일부 우려의 목소리가 이어지고 있는데요.



정선군 남면에서도 한 민간 사업자가 사업장 폐기물 매립장 건설을 추진하면서, 갈등이 확산되고 있습니다.



김보람 기자가 보도합니다.



[리포트]



폐기물 중간처리업체가 들어선 정선군 남면의 한 야산입니다.



업체는 대기업의 투자를 받아 사업장 폐기물 매립시설을 짓겠다며, 지난해 10월 정선군에 사업계획서를 접수했습니다.



전체 매립용량은 2백만 세제곱미터.



건축폐자재와 오니류 등을 묻을 수 있습니다.



주민들은 사업장 폐기물 매립시설이 들어서면 인근 마을의 환경오염이 우려된다며 강하게 반발하고 있습니다.



특히, 정선지역에서 나오는 사업장 폐기물이 하루 3.2톤에 불과한데도, 매립장의 처리 용량은 833톤에 달해 주민 불안이 커졌습니다.



[전제민/정선군 남면번영회장 : "고스란히 그 피해는 우리 주민들이 안고 가야 하거든요. 거기에 대한 어떤 악취라든가 식수 오염이라든가 모든 점에서 고스란히 다 주민들이 피해가…."]



결국, 지난 3월 정선군이 악취 저감과 침출수 대책 부족 등을 이유로 사업 부적합을 통보했지만, 사업자는 행정심판으로 맞섰습니다.



사업자 측은 환경적으로 문제없이 관리를 이어가겠다는 입장입니다.



[이준호/(주)정선산업 관리이사 : "친환경적으로 관리할 것이고, 또 침출수도 전체를 위탁 처리해서 다른 업체로 가져가서 처리할 거예요."]



한편, '강릉 주문진대책위원회'는 원주지방환경청 앞에서 기자회견을 열고, 매립장 건설과 관련한 환경영향평가 절차를 중단할 것을 요구했습니다.



강릉과 정선에서 사업장폐기물 매립장과 관련한 사회적 갈등이 이어지면서, 매립장 직접 관리 등 정부의 대책을 요구하는 목소리도 점점 커질 전망입니다.



KBS 뉴스 김보람입니다.



촬영기자:김중용



2026 ITS 세계총회 도시 선정 ‘실사단’ 강릉 방문



2026년 열리는 지능형교통체계, ITS 세계총회의 개최 도시 선정을 위해 ITS 현지 실사단이 강릉의 준비 상황을 점검했습니다.



아키오 야마모토 ITS 아시아태평양 사무국장 등 현지 실사단은 오늘(25일) 오전 강릉시와 국토부의 보고를 받고 이어 강릉 올림픽파크 등 총회 개최 예정시설 등을 확인했습니다.



ITS 세계총회 국내 후보도시인 강릉시는 현재 대만의 타이베이와 총회 유치 경쟁을 벌이고 있으며, 최종 개최지는 오는 9월 결정될 예정입니다.



채용 논란 우 모 행정요원 부친, 선관위원 사의



강릉시 선거관리위원회는 권성동 국민의힘 당 대표 직무대행의 추천으로 대통령실에 채용된 9급 행정요원 우 모 씨의 부친인 우동명 강릉시 선거관리위원이 이달 22일, 사직서를 제출했다고 밝혔습니다.



이에 앞서 더불어민주당 등 야권은 지역구 국회의원이 선거에 영향을 줄 수 있는 지역선관위원 자녀를 추천했다는 점에서 이해충돌 소지가 있다고 주장해왔습니다.

