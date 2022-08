한국, 세계 7번째 달 탐사국…인류의 달 탐사 역사는? 뉴스 9 입력 2022.08.02 (21:46) 수정 2022.08.02 (22:19)

[앵커]



다누리가 임무에 성공하면 우리나라는 세계에서 일곱 번째로 달 탐사에 성공한 나라가 됩니다.



60년 달 탐사 역사에서 다누리는 어떤 역할을 하게 될지 신현욱 기자가 짚어봤습니다.



[리포트]



미국과 소련의 총성없는 전쟁이 이어지던 1959년, 냉전 시대.



구 소련이 달 탐사선 루나 1호를 통해 달 근접 비행에 성공하면서 달 탐사 경쟁에 불을 붙였습니다.



위기감을 느낀 미국은 "10년 안에 인류를 달에 보내겠다"는 선언과 함께 '아폴로 프로젝트'에 착수합니다.



그리고 1969년, 아폴로 11호의 비행사들이 달에 인류의 첫 발걸음을 내딛었습니다.



[닐 암스트롱/아폴로 11호 선장 : "이것은 한 인간에게는 작은 한 걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다."]



70년대 들어서는 아폴로 17호와 루나 24호가 각각 달 표면의 토양을 채취했습니다.



[아폴로 17호 우주비행사 : "이럴 수가, 여기서 보여요! (주황색이야!)"]



달 탐사의 공백기를 지나 2000년대 들어 중국과 인도, 일본이 경쟁에 뛰어들었습니다.



우라늄과 백금, 희토류 등 희귀 자원들이 풍부한 달의 가치에 주목한 겁니다.



2008년 인도는 달 극지방에서 얼음을 확인했고, 이후 중국은 달의 토양과 암석 등을 약 2kg 채취해 왔습니다.



올해도 주요 국가들의 달 탐사가 계속되는 가운데 한국의 다누리는 발사 전부터 주목을 받고 있습니다.



달 궤도에서 지구와 인터넷 연결을 시도하는 등 세계 최초의 임무를 수행할 예정이기 때문입니다.



[정영진/한국항공우주연구원 정책팀장 : "우리나라가 우주 탐사에 성공했다는 것 그 자체는 우리나라 국가 정책의 한 획을 긋고 그것 자체가 국가의 위상을 평가하는 좀 중요한 핵심 요소라고 생각을 하고 있습니다."]



다누리는 미 항공우주국 나사와 협력을 통해 유인 달 기지 건설 프로젝트 '아르테미스'의 착륙지를 찾는 선발대 역할도 하게 됩니다.



KBS 뉴스 신현욱입니다.



[앵커]



이렇게 사흘 뒤 우주로 향하는 다누리 안에는 다이너마이트가 실려 있습니다.



폭발물이 아니라 그룹 방탄소년단의 다이너마이트 뮤직비디오입니다.



앞서 보셨듯 다누리는 달 궤도에서 지구와 인터넷 연결을 시도하는데 성공하면, 달에서 튼 방탄소년단의 노래를 지구에서 들을 수 있게 됩니다.



[Cos ah ah I'm in the stars tonight So watch me bring the fire and set the night alight (오늘 밤 난 별들 속에 있으니 내 불꽃으로 이 밤을 찬란히 밝히는 걸 지켜봐)]



노래 가사처럼 별들 속으로 다누리가 무사히 날아가길 바랍니다.



촬영기자:안용습/영상편집:위강해/화면출처:NASA 유튜브'International Astronautical Federation'

