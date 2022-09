2026 ITS 세계총회 강릉 유치 여부 18일 결정 뉴스7(춘천) 입력 2022.09.16 (19:54) 수정 2022.09.16 (19:57)

강릉시가 유치를 추진하고 있는 2026 지능형교통체계 즉 ITS 세계총회 개최 도시가 이번주에 결정됩니다.



강릉시는 모레(18일) 미국 LA에서 열리는 2022 ITS 세계총회에서 강릉과 대만 타이베이 가운데 한 곳이 개최도시로 발표될 예정이라고 밝혔습니다.



강릉시는 ITS 세계총회 유치에 성공할 경우, 세계 90개 나라에서 관련 전문가 등 2만여 명이 강릉을 찾을 것으로 기대하고 있습니다.

2026 ITS 세계총회 강릉 유치 여부 18일 결정

입력 2022-09-16 19:54:34 수정 2022-09-16 19:57:10 뉴스7(춘천)

