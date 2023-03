한국 속 베트남인들 ‘발칵’…‘호이(Hụi)’가 뭐길래? 취재K 입력 2023.03.20 (11:39) 수정 2023.03.20 (11:40)

#OOTD(Outfit Of The Day), '비슷한 일상, 이렇게 입을 수 있어'라고 알리는 SNS 해시태그죠.



KBS의 #OOTD는 Ourstory Of The Day입니다. '비슷한 일상, 이런 사람 얘기도 있어'라고 전하는 기사입니다. 선배들이 놓친 숨은 이웃을, 1월 1일 첫발을 뗀 신입 기자들이 당찬 시선으로 취재했습니다.

요즘 계(契) 하는 분? 거의 없으실 겁니다.



계는 지나간 전통문화가 되는 중입니다. 금융기관이 건실한데, 사금융을 굳이 할 이유가 없는 거죠.



그러나 우리 주변엔 여전히 많은 계가 존재합니다. 계주와 계원의 국적만 바뀌었을 뿐입니다.



한국에 돈 벌러 온 이주노동자들, 특히 동남아시아 문화권 출신 노동자들은 여전히 계를 애용합니다.



자국 금융기관에 대한 신뢰도가 낮아서, 지인과 상부상조해 돈을 불리려 하는 겁니다.



그러나 돈이 모이면 늘 사기가 뒤따르죠. 과거 우리가 그랬듯 그들 사이엔 곗돈 사기도 빈발합니다.



정작 처벌은 어렵습니다. 한국법을 따라야 하지만, 이주노동자들에게 한국법은 너무 높은 문턱입니다.



그럼에도 참다 못해 한국 경찰을 찾은 베트남 여성들을 만났습니다. 베트남어로 계는 '호이(Hụi)'입니다



#OOTD 1편은 그 얘기입니다.



[연관 기사] 이주노동자 ‘곗돈 먹튀’ 속출…국내 베트남인 ‘시끌’

[연관 기사] 이주노동자 ‘곗돈 먹튀’ 속출…국내 베트남인 ‘시끌’

