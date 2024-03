[잇슈 연예] 블랙핑크, K팝 안무 영상 최초 ‘16억 뷰’

동영상 고정 취소

안녕하십니까, '잇슈 연예' 이어갑니다.



걸그룹 '블랙핑크'가 케이팝 최초의 기록을 하나 더 추가했습니다.



'유튜브의 여왕'이란 별명처럼 이번 대기록도 유튜브에서 나왔는데요, 첫 소식으로 만나보시죠.



블랙핑크의 히트곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상의 유튜브 조회 수가 자그마치 16억 건을 넘겼습니다.



소속사는 2020년 7월에 선보인 해당 영상이 3년 8개월 만인 어제 이 같은 기록을 세웠다며 기념 포스터를 공개했습니다.



블랙핑크는 앞서 대표곡 '뚜두뚜두'와 '킬 디스 러브', '붐바야' 등 세(3)편의 '뮤직비디오'가 16억 뷰를 돌파한 적 있지만 '안무 영상'으로는 케이팝 남녀 가수 모두를 통틀어 최초의 성괍니다.



볼거리가 풍성한 뮤직비디오에 비해 안무 영상은 가수의 '춤'에만 집중할 수 있도록 만들어졌기 때문인데요.



이에 소속사는 블랙핑크의 안무 영상들은 대부분 큰 인기를 누린다며, 특히 '하우 유 라이크 댓'의 높은 조회수를 통해 전 세계 팬들의 관심을 다시 한번 실감할 수 있었다고 전했습니다.



