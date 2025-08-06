김건희 여사, ‘피의자 신분’ 출석…이시각 특검 사무실

동영상 고정 취소

[앵커]



주가조작부터 공천개입까지, 여러 의혹의 중심에 있는 김건희 여사가 특검에 출석해 조사를 받고 있습니다.



김 여사가 수사기관에 출석해 조사를 받는 건 이번이 처음인데요.



취재기자 연결합니다.



정상빈 기자, 김건희 여사, 지금도 조사를 받고 있나요?



[리포트]



김 여사는 오후 1시부터 다시 조사를 받고 있습니다.



특검팀은 오전 10시 23분쯤부터 조사를 시작해 1시간 30분 동안 오전 조사를 이어갔는데요.



이후 점심 시간을 가진 뒤 조사를 재개했습니다.



김 여사는 밖으로 나가지 않고, 경호처 직원들이 미리 준비한 도시락을 먹은 것으로 파악됐습니다.



조사는 건물 12층에서 진행되고 있습니다.



변호인 3명이 입회한 가운데 한문혁 부장검사 등이 도이치모터스 관련 의혹부터 조사하고 있는데요.



김 여사가 원하지 않아 영상녹화는 하지 않고 있습니다.



오늘 조사할 의혹은 도이치모터스 주가조작과 공천개입, 통일교로 연결되는 건진법사 청탁 의혹 등 5가지입니다.



앞서 김 여사는 오늘 오전 10시가 조금 넘은 시간 특검 사무실에 도착했습니다.



조사실로 향하기 전 "아무것도 아닌 사람이 이렇게 심려를 끼쳐서 진심으로 죄송하다"며 "수사를 잘 받고 오겠다"는 짧은 입장을 밝혔습니다.



다만, 고가의 목걸이와 도이치 주가조작 등 김 여사 의혹과 관련한 취재진의 질문에는 답을 하지 않았습니다.



전직 영부인이 피의자 신분으로 공개적으로 출석하는 건 이번이 처음입니다.



다만, 조사가 언제 끝날지는 미지숩니다.



김 여사 측은 건강상의 이유로 오후 6시 전에 조사를 끝내달라고 요구하고 있는데요.



심야 조사 가능성이 낮은 만큼 특검팀은 김 여사를 여러 차례 불러 조사하는 방안을 검토할 것으로 보입니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.



촬영기자:조용호/영상편집:서정혁



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!