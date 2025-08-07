특검 출석한 우원식 국회의장에 ‘국민의힘 수사’ 물었더니 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

우원식 국회의장이 '국회 계엄 해제 방해 의혹'과 관련해 참고인 조사를 받기 위해 조은석 내란 특별검사팀에 출석했습니다.



우 의장은 오늘(7일) 오전 9시 40분쯤 내란 특검 사무실이 있는 서울고등검찰청에 도착해 "비상계엄으로 일어난 내란 사태에 대해 헌법과 국민들에게 진상을 밝히는 것을 역사적으로 꼭 필요한 일"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "진술을 통해서 비상계엄과 관련된 법적·정치적 정의를 바로 세우는 일에 국회의장으로서 최선의 책임을 다하겠다"고 말했습니다.



특검팀은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 지도부가 비상계엄 해제 국회 의결을 방해했다는 의혹에 대해 수사하고 있습니다.



우 의장은 비상계엄을 해제시킨 국회의 대표로서 특검의 참고인 조사에 출석했는데, 특검팀은 우 의장을 상대로 계엄 해제 과정에서 국민의힘 지도부 차원의 조직적인 국회 표결 방해 행위가 있었는지 조사할 방침입니다.



