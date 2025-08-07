아침뉴스타임 ‘3대 특검’ 수사

尹 체포영장 오늘 만료…이 시각 김건희 특검

입력 2025.08.07 (10:14) 수정 2025.08.07 (10:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
김건희 여사 오후 9시 귀가…“목걸이는 어머니 선물한 것”

김건희 여사 오후 9시 귀가…“목걸이는 어머니 선물한 것”

다음
[앵커]

윤 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 시한은 오늘까지입니다.

특검이 앞으로 어떻게 윤 전 대통령을 수사할 지, 김건희 특검팀에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다.

이호준 기자, 집행이 실패했는데, 이제 어떻게 되는 거죠.

[리포트]

아직은, 특검팀이 향후 대책을 고심하는 걸로 전해지고 있는데요.

체포영장을 다시 연장해 3차 집행 시도에 나설 가능성도 높습니다.

공소시효나, 특검 수사 기한이 아직 충분한만큼 여러 대안을 활용할 수 있는 상황입니다.

이미 특검은, 수의까지 벗는 등 완강하게 저항하는 윤 전 대통령이 자발적으로 수사에 협조할 가능성은 낮다고 판단했습니다.

앞서 문홍주 특검보는 "윤 전 대통령이 과거 국정농단 특검 때 최서원 씨에게 했던 것처럼 우리도 똑같이 하겠다"고 설명하기도 했는데….

최 씨를 강제구인하긴 했지만 진술을 거부했기 때문에 조사 내용이 수사 자체에 크게 영향을 끼칠 건 없었습니다.

마찬가지로 윤 전 대통령 경우도, 조사실에 앉히더라도 그 진술이 기존 수사 내용을 뒤집을 가능성은 없습니다.

새로운 진술을 하기보단 혐의를 부인하거나, 진술을 거부할 걸로 예상되기 때문이죠.

이 때문에 특검팀은 윤 전 대통령의 공천 개입 의혹에 대해, 윤 전 대통령 대면 조사 없이도 기존 관계자 진술과 증거를 바탕으로 기소할 수도 있습니다.

윤 전 대통령 부부는 2022년 대선 전 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 받은 대가로 김영선 전 의원의 국회의원 공천 등을 도운 혐의를 받고 있는데요.

이미 명 씨 조사와 김 전 의원 소환 조사를 마친 상탭니다.

또 당시 공천관리위원장이었던 윤상현 국민의힘 의원이 "윤 전 대통령으로부터 공천 관련 전화를 받았다"는 진술을 하기도 했습니다.

이어 어제는 김 여사를 1차 소환해 조사했죠.

김 여사는 공천개입을 하지 않았다고 혐의를 부인한 걸로 전해집니다.

사실상 윤 전 대통령의 조사만 남은 상황인데, 특검은 향후 계획에 대해 오늘 오후 브리핑에서 밝힐 걸로 보입니다.

지금까지 김건희 특검 사무실 앞에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:조원준/영상편집:최찬종

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 尹 체포영장 오늘 만료…이 시각 김건희 특검
    • 입력 2025-08-07 10:14:19
    • 수정2025-08-07 10:33:16
    아침뉴스타임
[앵커]

윤 전 대통령에 대한 특검의 체포영장 시한은 오늘까지입니다.

특검이 앞으로 어떻게 윤 전 대통령을 수사할 지, 김건희 특검팀에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다.

이호준 기자, 집행이 실패했는데, 이제 어떻게 되는 거죠.

[리포트]

아직은, 특검팀이 향후 대책을 고심하는 걸로 전해지고 있는데요.

체포영장을 다시 연장해 3차 집행 시도에 나설 가능성도 높습니다.

공소시효나, 특검 수사 기한이 아직 충분한만큼 여러 대안을 활용할 수 있는 상황입니다.

이미 특검은, 수의까지 벗는 등 완강하게 저항하는 윤 전 대통령이 자발적으로 수사에 협조할 가능성은 낮다고 판단했습니다.

앞서 문홍주 특검보는 "윤 전 대통령이 과거 국정농단 특검 때 최서원 씨에게 했던 것처럼 우리도 똑같이 하겠다"고 설명하기도 했는데….

최 씨를 강제구인하긴 했지만 진술을 거부했기 때문에 조사 내용이 수사 자체에 크게 영향을 끼칠 건 없었습니다.

마찬가지로 윤 전 대통령 경우도, 조사실에 앉히더라도 그 진술이 기존 수사 내용을 뒤집을 가능성은 없습니다.

새로운 진술을 하기보단 혐의를 부인하거나, 진술을 거부할 걸로 예상되기 때문이죠.

이 때문에 특검팀은 윤 전 대통령의 공천 개입 의혹에 대해, 윤 전 대통령 대면 조사 없이도 기존 관계자 진술과 증거를 바탕으로 기소할 수도 있습니다.

윤 전 대통령 부부는 2022년 대선 전 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 받은 대가로 김영선 전 의원의 국회의원 공천 등을 도운 혐의를 받고 있는데요.

이미 명 씨 조사와 김 전 의원 소환 조사를 마친 상탭니다.

또 당시 공천관리위원장이었던 윤상현 국민의힘 의원이 "윤 전 대통령으로부터 공천 관련 전화를 받았다"는 진술을 하기도 했습니다.

이어 어제는 김 여사를 1차 소환해 조사했죠.

김 여사는 공천개입을 하지 않았다고 혐의를 부인한 걸로 전해집니다.

사실상 윤 전 대통령의 조사만 남은 상황인데, 특검은 향후 계획에 대해 오늘 오후 브리핑에서 밝힐 걸로 보입니다.

지금까지 김건희 특검 사무실 앞에서 KBS 뉴스 이호준입니다.

촬영기자:조원준/영상편집:최찬종
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
특검 출석한 우원식 국회의장에 ‘국민의힘 수사’ 물었더니 [지금뉴스]

특검 출석한 우원식 국회의장에 ‘국민의힘 수사’ 물었더니 [지금뉴스]
민주당 “대한민국 법치 달렸다”…윤석열 체포 강력 촉구

민주당 “대한민국 법치 달렸다”…윤석열 체포 강력 촉구
우원식 의장 내란특검 참고인 조사…“계엄 진상 규명, 당연한 책무”

우원식 의장 내란특검 참고인 조사…“계엄 진상 규명, 당연한 책무”
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락

[속보] 국힘 김문수 안철수 장동혁 조경태, 전대 본선 진출…주진우 탈락
윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소
조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은

조국 8.15 사면되나, 대통령실 답변은
공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”

공정위, 미국 하원에 ‘플랫폼법’ 회신…“국내외 기업 차별 없어”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.