윤석열 전 대통령 체포영장 재집행도 무산…이시각 서울구치소

[앵커]



김건희 특검팀이 '공천 개입' 의혹 조사를 거부하는 윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장을 다시 집행하러 구치소에 진입했습니다.



지난주 한 차례 집행에 실패한 특검팀은 이번에는 물리력까지 동원하겠다는 입장이었는데, 방금 속보 들어왔습니다.



현장 취재기자 연결합니다.



이형관 기자, 특검팀과 윤 전 대통령 상황, 어떤가요.



[리포트]



오늘 오전 7시 반쯤, 수사관들이 이곳 서울구치소에 도착했는데 방금전 집행이 중단됐습니다.



특검 측은 물리력을 행사하는 등의 방법으로 체포영장 집행을 하였으나, 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 9시 40분 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



특검팀 관계자들은 구치소에서 곧 철수할 걸로 보입니다.



특검 측은 당초 1차 집행 때처럼 오늘 오전 9시부터 체포 영장 집행에 나설 계획이었습니다.



하지만 같은 시각, 윤 전 대통령이 변호인 접견 신청하면서 집행 시각을 1시간 앞당겼습니다.



구치소 안에서는 특검 측과 윤 전 대통령 측의 대치 상황이 이어진 것으로 전해졌습니다.



앞서 법무부는 서울구치소에 특검 측 체포 영장 집행 업무에 적극 협조하라는 지시를 내린 바 있는데요.



1차 체포영장 집행 당시, 윤 전 대통령은 수의를 벗고 바닥에 누운 채 완강히 거부했다는 게 특검 측 설명이기 때문입니다.



과거 내란 특검도 여러 차례 강제 구인을 시도했지만 교정당국이 난색을 보여 무산된 전례가 있습니다.



결국 오늘도 충돌과 부상 위험 등을 고려해 결국 체포 영장을 집행하진 못한 걸로 보입니다.



오늘 체포가 또다시 무산 되면서, 특검팀은 영장을 연장할지 조사를 포기할지 고심할 걸로 보입니다.



앞서 내란 특검팀도, 윤 전 대통령 조사 거부 끝에 조사 없이 기소했습니다.



지금까지 사회부에서 전해드렸습니다.



촬영기자 김경민



