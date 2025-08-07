내란특검, 김용현 전 장관 11일 구치소 방문조사…참고인 신분

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 수감 중인 김용현 전 국방부 장관에 대한 방문 조사를 진행합니다.



내란특검팀은 오는 11일 오후 2시 서울동부구치소를 방문해 김 전 장관을 참고인 신분으로 조사합니다. 언론사 단전 단수 지시 혐의로 구속된 이상민 전 행정안전부 장관의 혐의와 관련된 내용을 물을 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 전, 김 전 장관이 전화로 이 전 장관에게 미리 계엄 사실을 알려준 게 아닌지 의심하고 있습니다.



앞서 이 전 장관은 불법적인 계엄 선포를 사실상 방조하고 나아가 경찰청과 소방청에 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란 범죄에 가담했다는 내란 중요임무 종사, 직권남용, 위증 등 혐의로 구속됐습니다.



김 전 장관도 비상계엄과 관련한 내란 중요임무 종사, 직권남용 권리행사 방해 혐의로 지난해 12월 8일 긴급 체포돼 구속됐으며 재판을 받고 있습니다.



지난 6월 25일에는 특검팀이 김 전 장관을 위계에 의한 공무집행방해, 증거인멸교사 혐의로 추가 기소했습니다.



한편 해병 순직 사건 수사 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특검팀도 오는 18일 오후 2시 동부구치소에서 김 전 장관을 방문 조사합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!