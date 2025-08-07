[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 김건희 여사 신병 확보에 나섰습니다.



김건희 특검팀은 오늘(7일) 오후 김 여사에 대해 자본시장법 위반 및 알선수재 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 김 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 지 하루 만입니다.



특검팀은 어제(6일) 김 여사를 상대로 △도이치모터스 주가조작 의혹 △명태균 공천개입 의혹 △건진법사-통일교 청탁 의혹 △고가 장신구 의혹 등 5가지 의혹에 대한 조사를 마쳤습니다.



특검팀은 어제 조사에서 김 여사가 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 염려가 있다고 보고, 김 여사의 신병을 확보한 이후 추가 조사를 이어갈 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



