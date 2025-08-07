사회 ‘3대 특검’ 수사

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

입력 2025.08.07 (13:26) 수정 2025.08.07 (13:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 김건희 여사 신병 확보에 나섰습니다.

김건희 특검팀은 오늘(7일) 오후 김 여사에 대해 자본시장법 위반 및 알선수재 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 김 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 지 하루 만입니다.

특검팀은 어제(6일) 김 여사를 상대로 △도이치모터스 주가조작 의혹 △명태균 공천개입 의혹 △건진법사-통일교 청탁 의혹 △고가 장신구 의혹 등 5가지 의혹에 대한 조사를 마쳤습니다.

특검팀은 어제 조사에서 김 여사가 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 염려가 있다고 보고, 김 여사의 신병을 확보한 이후 추가 조사를 이어갈 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
    • 입력 2025-08-07 13:26:12
    • 수정2025-08-07 13:30:46
    사회
김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 김건희 여사 신병 확보에 나섰습니다.

김건희 특검팀은 오늘(7일) 오후 김 여사에 대해 자본시장법 위반 및 알선수재 등 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 김 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 지 하루 만입니다.

특검팀은 어제(6일) 김 여사를 상대로 △도이치모터스 주가조작 의혹 △명태균 공천개입 의혹 △건진법사-통일교 청탁 의혹 △고가 장신구 의혹 등 5가지 의혹에 대한 조사를 마쳤습니다.

특검팀은 어제 조사에서 김 여사가 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 염려가 있다고 보고, 김 여사의 신병을 확보한 이후 추가 조사를 이어갈 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김영훈 기자
배지현 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[뉴스in뉴스] 김건희 여사 특검 조사…구속영장 청구 가능성

[뉴스in뉴스] 김건희 여사 특검 조사…구속영장 청구 가능성
체포 거부 뒤 “이건 공개 망신주기”…특검의 다음 스텝은? [이런뉴스]

체포 거부 뒤 “이건 공개 망신주기”…특검의 다음 스텝은? [이런뉴스]
해병특검, 임성근 재소환…임기훈·조태용도 내일 부른다

해병특검, 임성근 재소환…임기훈·조태용도 내일 부른다
내란특검, 김용현 전 장관 11일 구치소 방문조사…참고인 신분

내란특검, 김용현 전 장관 11일 구치소 방문조사…참고인 신분

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.