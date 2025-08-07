익산참여연대 “이춘석, 의원직 사퇴해야…지역구 배신”
입력 2025.08.07 (19:22) 수정 2025.08.07 (19:27)
익산참여연대는 이춘석 의원의 사과와 함께 정치적 책임을 지고 의원직을 사퇴하라고 촉구했습니다.
익산참여연대는 이 의원의 주식 차명거래가 사실로 확인될 경우, 명백한 불법 행위이자 익산갑 지역구 유권자의 신뢰를 져버린 행위라고 비판했습니다.
또 국정기획위원회 경제2분과장의 공적 권한과 정보를 사익 추구에 활용한 정치 윤리 파탄의 전형이라고도 지적했습니다.
익산참여연대는 이 의원의 주식 차명거래가 사실로 확인될 경우, 명백한 불법 행위이자 익산갑 지역구 유권자의 신뢰를 져버린 행위라고 비판했습니다.
또 국정기획위원회 경제2분과장의 공적 권한과 정보를 사익 추구에 활용한 정치 윤리 파탄의 전형이라고도 지적했습니다.
