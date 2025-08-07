법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

서울중앙지법이 오는 12일 오전 자본시장법 위반 등의 혐의를 받는 김건희 여사에 대한 구속 영장 심사를 진행합니다.



앞서 특검은 김 여사를 피의자 신분으로 불러 조사한 뒤 같은 혐의로 구속 영장을 청구했습니다.



한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장 재집행은 완강한 거부에 또다시 무산됐습니다.



