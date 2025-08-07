김철문 전북경찰청장, 해병특검 출석…“외압 없어”
입력 2025.08.07 (19:45) 수정 2025.08.07 (20:01)
김철문 전북경찰청장이 오늘(7일) 채 해병 사망 사건 수사 외압 의혹을 수사하는 순직해병 특검에 참고인으로 출석했습니다.
경찰의 채 해병 사건 수사 당시 경북경찰청장이었던 김 청장은 외압이 있었느냐는 취재진 질문에 없다고 답했습니다.
경북경찰청은 지난해 업무상 과실치사 등 혐의로 해병대 지휘부를 수사해 임성근 전 사단장을 불송치했으며, 특검은 이 과정에 외압 등 불법행위가 있었는지 조사하고 있습니다.
