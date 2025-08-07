‘새만금 태양광 의혹’ 강임준 군산시장 ‘혐의없음’
입력 2025.08.07 (19:46) 수정 2025.08.07 (20:03)
군산시는 새만금 태양광 사업과 관련해 수사를 받아온 강임준 군산시장이 혐의없음 처분을 받았다고 밝혔습니다.
군산시 관계자는 서울북부지검에서 어제(6일) 강 시장 측에 이 같은 내용을 알렸다고 설명했습니다.
앞서 감사원은 2020년 새만금 육상 태양광 2구역 공사 우선협상대상자 선정 과정에서 강 시장이 지인 업체에 특혜를 줬다며 검찰에 수사를 요청했습니다.
