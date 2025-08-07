뉴스7(광주)

[여기는 전남] ‘여수MBC 순천 이전 반대’ 대책위 출범 예정 외

입력 2025.08.07 (19:53) 수정 2025.08.07 (20:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 전남] AI 데이터센터 투자사, 9일 방한해 정부 관계자 만나 외

[여기는 전남] AI 데이터센터 투자사, 9일 방한해 정부 관계자 만나 외
전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”

전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”

다음
여수MBC 사옥 순천 이전에 반대하는 지역 사회 움직임이 본격화될 전망입니다.

여수시와 시민단체 등이 참여하는 여수MBC 순천 이전 관련 공론화협의체는 조만간 가칭 '범시민대책위원회'를 구성하고 이전 반대 서명 운동을 진행할 예정이라 밝혔습니다.

공론화협의체는 "여수MBC가 지역과 함께할 의사가 있다면 여수MBC 살리기 운동 등도 전개할 의사가 있다"며 여수MBC의 협의체 참여가 필요하다는 입장입니다.

이와 관련해 여수MBC 측은 구성원으로서 협의체 참가는 어렵다며 불참 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.

여수시, 음식·숙박업소 서비스 자정 결의대회

최근 여수의 한 식당과 숙박업소에서 불친절과 비위생 논란이 잇따라 제기되면서 여수시와 음식·숙박업 영업주가 '친절 실천 자정 결의대회'를 개최했습니다.

여수 음식·숙박업주 2백여 명은 오늘(7일) 여수시청 앞에서 결의대회를 열고, 친절과 정직한 가격 등 실천 항목을 담은 결의문을 낭독했습니다.

여수시도 관련 부서와 유관기관이 참여한 '음식·숙박업소 불친절, 비위생 관련 긴급 대책회의'를 열고 현장 집중 점검과 친절 응대 교육 강화 등의 개선 대책을 논의했습니다.

‘2025 동천야광축제’ 8일부터 24일간 개최

순천시가 도심 하천을 무대로 야간축제를 새롭게 선보입니다.

이번 축제는 '별 헤는 동천'을 주제로 오는 8일부터 31일까지 순천 풍덕교와 팔마대교 사이 동천 일원에서 매일 오후 7시부터 10시까지 진행됩니다.

내일 개막식에는 축하공연과 점등식, 불꽃쇼가 열리며, 특히 매주 금요일과 토요일에는 물총놀이와 DJ공연, 야광레이스 등 다채로운 테마 프로그램이 이어질 예정입니다.

순천시는 아랫장과 역전시장에서 사용 가능한 SNS 인증 할인쿠폰도 제공합니다.

고흥분청문화박물관 ‘국보순회전’ 성황…10일 종료

고흥분청문화박물관이 지난 5월부터 진행한 '국보 순회전'이 오는 10일 종료될 예정입니다.

이번 순회전은 특히, '분청사기 상감인화 연곷 넝쿨무늬병' 등 이건희 컬렉션 분청사기 8점이 전시돼 관람객들의 큰 호응을 얻으면서 지금까지 3만3천여 명이 다녀갔습니다.

고흥분청문화박물관은 이번 순회전의 인기에 힘입어 전년 동기 대비 관람객이 50% 증가해 연간 10만 명 관람의 기틀을 마련했다고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 전남] ‘여수MBC 순천 이전 반대’ 대책위 출범 예정 외
    • 입력 2025-08-07 19:53:41
    • 수정2025-08-07 20:16:11
    뉴스7(광주)
여수MBC 사옥 순천 이전에 반대하는 지역 사회 움직임이 본격화될 전망입니다.

여수시와 시민단체 등이 참여하는 여수MBC 순천 이전 관련 공론화협의체는 조만간 가칭 '범시민대책위원회'를 구성하고 이전 반대 서명 운동을 진행할 예정이라 밝혔습니다.

공론화협의체는 "여수MBC가 지역과 함께할 의사가 있다면 여수MBC 살리기 운동 등도 전개할 의사가 있다"며 여수MBC의 협의체 참여가 필요하다는 입장입니다.

이와 관련해 여수MBC 측은 구성원으로서 협의체 참가는 어렵다며 불참 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.

여수시, 음식·숙박업소 서비스 자정 결의대회

최근 여수의 한 식당과 숙박업소에서 불친절과 비위생 논란이 잇따라 제기되면서 여수시와 음식·숙박업 영업주가 '친절 실천 자정 결의대회'를 개최했습니다.

여수 음식·숙박업주 2백여 명은 오늘(7일) 여수시청 앞에서 결의대회를 열고, 친절과 정직한 가격 등 실천 항목을 담은 결의문을 낭독했습니다.

여수시도 관련 부서와 유관기관이 참여한 '음식·숙박업소 불친절, 비위생 관련 긴급 대책회의'를 열고 현장 집중 점검과 친절 응대 교육 강화 등의 개선 대책을 논의했습니다.

‘2025 동천야광축제’ 8일부터 24일간 개최

순천시가 도심 하천을 무대로 야간축제를 새롭게 선보입니다.

이번 축제는 '별 헤는 동천'을 주제로 오는 8일부터 31일까지 순천 풍덕교와 팔마대교 사이 동천 일원에서 매일 오후 7시부터 10시까지 진행됩니다.

내일 개막식에는 축하공연과 점등식, 불꽃쇼가 열리며, 특히 매주 금요일과 토요일에는 물총놀이와 DJ공연, 야광레이스 등 다채로운 테마 프로그램이 이어질 예정입니다.

순천시는 아랫장과 역전시장에서 사용 가능한 SNS 인증 할인쿠폰도 제공합니다.

고흥분청문화박물관 ‘국보순회전’ 성황…10일 종료

고흥분청문화박물관이 지난 5월부터 진행한 '국보 순회전'이 오는 10일 종료될 예정입니다.

이번 순회전은 특히, '분청사기 상감인화 연곷 넝쿨무늬병' 등 이건희 컬렉션 분청사기 8점이 전시돼 관람객들의 큰 호응을 얻으면서 지금까지 3만3천여 명이 다녀갔습니다.

고흥분청문화박물관은 이번 순회전의 인기에 힘입어 전년 동기 대비 관람객이 50% 증가해 연간 10만 명 관람의 기틀을 마련했다고 밝혔습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.