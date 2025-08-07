뉴스7(광주)

전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”

입력 2025.08.07 (19:56) 수정 2025.08.07 (20:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 전남] ‘여수MBC 순천 이전 반대’ 대책위 출범 예정 외

[여기는 전남] ‘여수MBC 순천 이전 반대’ 대책위 출범 예정 외
[간추린 단신] ‘변전소 화재’ HD현대삼호 “전력 공급 재개” 외

[간추린 단신] ‘변전소 화재’ HD현대삼호 “전력 공급 재개” 외

다음
[앵커]

인구 고령화와 함께 인구 유출이 지속되는 전남에서는 빈집이 계속 늘고 있습니다.

방치된 빈집을 정비하는데도 많은 예산이 들어가는데요.

국가 차원에서 빈집을 관리하는 정책 변화가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.

최정민 기자입니다.

[리포트]

발 디딜 틈도 없이 잡초로 무성한 마당.

낡은 마루와 기둥은 물론 담장도 곧 쓰러질 것 처럼 보이는 전남 시골의 빈집입니다.

관광지 인근 마을인데도 이처럼 빈집들은 쉽게 찾을 수 있습니다.

[이웃 주민/음성변조 : "음산해보이고 범죄에 이용될 수도 있고 빨리 지자체에서 처리해야 하는데…."]

전남도는 최근 5년 동안 도비와 시군비 등 120억 원을 들여 8천60동, 한 해 평균 천6백여 동을 정비해왔지만, 오히려 빈집은 전국에서 가장 많은 2만 동을 돌파했습니다.

정비된 빈집도 대부분 철거만 이뤄졌을 뿐 활용이 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.

이 때문에 이제는 정부가 나서서, 빈집 관리기준과 재정 지원 근거를 담은 이른바 '빈집정비특별법'을 제정해야 한다는 의견이 나오고 있습니다.

[옥승준/담양군 건축행정팀장 : "일일이 저희가 선정해서 정비하려면 오랜 시간과 예산이 투입되거든요. (정부의) 예산지원 같은 부분들이 도움이 됐으면 좋겠습니다."]

전남개발공사와 담양군이 빈집 활용을 위한 협약을 맺는 등 지자체의 움직임도 빨라지고 있습니다.

이른바 빈집은행을 통한 매물 거래 지원에도 나설 계획입니다.

빈집 정비 과정에서 소유주의 재산권과 충돌하는 문제도 발생하는 만큼 빈집 관리에 대한 책임을 명확히 하는 제도 개선도 필요하다는 주장이 설득력을 얻고 있습니다.

KBS 뉴스 최정민입니다.

촬영기자:이승준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 전남 빈집 2만 동 돌파…“국가 차원 정책 필요”
    • 입력 2025-08-07 19:56:20
    • 수정2025-08-07 20:16:28
    뉴스7(광주)
[앵커]

인구 고령화와 함께 인구 유출이 지속되는 전남에서는 빈집이 계속 늘고 있습니다.

방치된 빈집을 정비하는데도 많은 예산이 들어가는데요.

국가 차원에서 빈집을 관리하는 정책 변화가 필요하다는 목소리가 높아지고 있습니다.

최정민 기자입니다.

[리포트]

발 디딜 틈도 없이 잡초로 무성한 마당.

낡은 마루와 기둥은 물론 담장도 곧 쓰러질 것 처럼 보이는 전남 시골의 빈집입니다.

관광지 인근 마을인데도 이처럼 빈집들은 쉽게 찾을 수 있습니다.

[이웃 주민/음성변조 : "음산해보이고 범죄에 이용될 수도 있고 빨리 지자체에서 처리해야 하는데…."]

전남도는 최근 5년 동안 도비와 시군비 등 120억 원을 들여 8천60동, 한 해 평균 천6백여 동을 정비해왔지만, 오히려 빈집은 전국에서 가장 많은 2만 동을 돌파했습니다.

정비된 빈집도 대부분 철거만 이뤄졌을 뿐 활용이 제대로 이뤄지지 않고 있습니다.

이 때문에 이제는 정부가 나서서, 빈집 관리기준과 재정 지원 근거를 담은 이른바 '빈집정비특별법'을 제정해야 한다는 의견이 나오고 있습니다.

[옥승준/담양군 건축행정팀장 : "일일이 저희가 선정해서 정비하려면 오랜 시간과 예산이 투입되거든요. (정부의) 예산지원 같은 부분들이 도움이 됐으면 좋겠습니다."]

전남개발공사와 담양군이 빈집 활용을 위한 협약을 맺는 등 지자체의 움직임도 빨라지고 있습니다.

이른바 빈집은행을 통한 매물 거래 지원에도 나설 계획입니다.

빈집 정비 과정에서 소유주의 재산권과 충돌하는 문제도 발생하는 만큼 빈집 관리에 대한 책임을 명확히 하는 제도 개선도 필요하다는 주장이 설득력을 얻고 있습니다.

KBS 뉴스 최정민입니다.

촬영기자:이승준
최정민
최정민 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나

오늘부터 15% 상호관세… 대미 수출 영향 어쩌나
한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의
‘물리력 동원’에도 尹 체포 <br>왜 못하나…특검 다음 수는?

‘물리력 동원’에도 尹 체포 왜 못하나…특검 다음 수는?
[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’

[단독] “다이아 큰 거라 놀라셨다”…김건희 영장에 담긴 ‘통일교 선물’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.