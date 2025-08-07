창원시, 흉물 논란 ‘빅트리’ 연말까지 새 디자인

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

창원시가 경관 훼손 논란이 거센 대상공원 전망대, 일명 '빅트리' 개선 방안을 발표했습니다.



창원시는 공론화 절차를 거쳐 연말까지 새 디자인을 확정하고, 내년 상반기부터 디자인 변경에 착수할 예정입니다.



또, 시설물 녹지와 조경 보완, 편의시설 확충 등은 다음 달까지 완료할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!