창원시, 흉물 논란 ‘빅트리’ 연말까지 새 디자인
입력 2025.08.07 (21:54) 수정 2025.08.07 (21:55)
창원시가 경관 훼손 논란이 거센 대상공원 전망대, 일명 '빅트리' 개선 방안을 발표했습니다.
창원시는 공론화 절차를 거쳐 연말까지 새 디자인을 확정하고, 내년 상반기부터 디자인 변경에 착수할 예정입니다.
또, 시설물 녹지와 조경 보완, 편의시설 확충 등은 다음 달까지 완료할 방침입니다.
