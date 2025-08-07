산청군, 호우 피해 농어업인 특별융자…65억 원 규모
입력 2025.08.07 (21:54)
산청군이 집중호우 피해 농어업인에게 1% 이하 저금리로 65억 원을 특별융자합니다.
융자 금액 가운데 45억 원은 경상남도 농어촌진흥기금에서, 20억 원은 산청군 자체 재원으로 마련했으며, 오는 18일까지 각 읍면사무소에서 신청을 받습니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr
