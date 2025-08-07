한라병원 의사 사칭 범죄 기승…“주의 필요”

동영상 고정 취소

최근 제주지역 병원 의사를 사칭한 사기 범죄가 발생하고 있어 주의가 필요합니다.



제주한라병원은 최근 한달 사이 한라병원 소속 의사를 사칭하며 식당 단체 예약을 하고 수백만 원 상당의 와인을 대신 준비해달라는 등의 사기 범죄가 3건 이상 발생했다고 밝혔습니다.



특히 이 과정에서 한라병원 로고가 찍힌 명함 사진까지 활용됐던 것으로 전해졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!