양구, 여름방학 청소년 유해환경 점검

양구군은 여름방학을 맞아 이달(8월) 중순까지 청소년 유해환경에 대한 합동 점검을 벌입니다.



주요 점검 사항은 음주와 흡연, 이성 혼숙 등 청소년의 일탈행위입니다.



이번 점검엔 경찰, 교육지원청이 동참합니다.



또, 점검 과정에서 가출이나 위기 청소년을 발견할 경우 청소년지원센터 등 전문기관과 연계해 처리합니다.



