양구, 여름방학 청소년 유해환경 점검
입력 2025.08.07 (21:59) 수정 2025.08.07 (22:03)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
양구군은 여름방학을 맞아 이달(8월) 중순까지 청소년 유해환경에 대한 합동 점검을 벌입니다.
주요 점검 사항은 음주와 흡연, 이성 혼숙 등 청소년의 일탈행위입니다.
이번 점검엔 경찰, 교육지원청이 동참합니다.
또, 점검 과정에서 가출이나 위기 청소년을 발견할 경우 청소년지원센터 등 전문기관과 연계해 처리합니다.
주요 점검 사항은 음주와 흡연, 이성 혼숙 등 청소년의 일탈행위입니다.
이번 점검엔 경찰, 교육지원청이 동참합니다.
또, 점검 과정에서 가출이나 위기 청소년을 발견할 경우 청소년지원센터 등 전문기관과 연계해 처리합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 양구, 여름방학 청소년 유해환경 점검
-
- 입력 2025-08-07 21:59:30
- 수정2025-08-07 22:03:38
양구군은 여름방학을 맞아 이달(8월) 중순까지 청소년 유해환경에 대한 합동 점검을 벌입니다.
주요 점검 사항은 음주와 흡연, 이성 혼숙 등 청소년의 일탈행위입니다.
이번 점검엔 경찰, 교육지원청이 동참합니다.
또, 점검 과정에서 가출이나 위기 청소년을 발견할 경우 청소년지원센터 등 전문기관과 연계해 처리합니다.
주요 점검 사항은 음주와 흡연, 이성 혼숙 등 청소년의 일탈행위입니다.
이번 점검엔 경찰, 교육지원청이 동참합니다.
또, 점검 과정에서 가출이나 위기 청소년을 발견할 경우 청소년지원센터 등 전문기관과 연계해 처리합니다.
-
-
이유진 기자 newjeans@kbs.co.kr이유진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.