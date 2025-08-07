평창, 여름철 다중이용시설 방역 강화
입력 2025.08.07 (22:00)
평창군이 여름철 감염병 확산을 막기 위해 이달(8월) 한 달 동안 다중이용시설에 대한 방역을 강화합니다.
방역 대상은 주요 축제장과 물놀이 계곡, 캠핑장 등 20여 곳입니다.
이번 방역은 3개 권역으로 나눠 실시됩니다.
평창군은 다중이용시설 운영자를 대상으로 방역 교육도 실시할 계획입니다.
