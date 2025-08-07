평창, 여름철 다중이용시설 방역 강화

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

평창군이 여름철 감염병 확산을 막기 위해 이달(8월) 한 달 동안 다중이용시설에 대한 방역을 강화합니다.



방역 대상은 주요 축제장과 물놀이 계곡, 캠핑장 등 20여 곳입니다.



이번 방역은 3개 권역으로 나눠 실시됩니다.



평창군은 다중이용시설 운영자를 대상으로 방역 교육도 실시할 계획입니다.



