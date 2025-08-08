뉴스광장 1부

“당뇨약, 항생제도 부족”…의약품 수급 부족 갈수록 심화

입력 2025.08.08 (06:48) 수정 2025.08.08 (06:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

사직 전공의들 복귀 문 열어줘…의정갈등 마무리 수순

사직 전공의들 복귀 문 열어줘…의정갈등 마무리 수순
[잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”

[잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”

다음
[앵커]

최근 의료 현장에서는 의약품의 종류를 가리지 않고, 공급이 달린다는 아우성이 나오고 있는데요.

지난해만 의약품 공급 중단·부족이 280건 넘게 신고되는 등 최근 증가 추세입니다.

이유가 뭔지, 김성수 기자가 취재했습니다.

[리포트]

두 아이가 1형 당뇨를 앓는 이 보호자는 최근 근심이 늘었습니다.

1형 당뇨 환자에게 필수인 인슐린 약을 구하기가 힘들어졌기 때문입니다.

게다가 저혈당이 왔을 때 혈당을 올려주는 주사제와 스프레이도 구하는 게 사실상 불가능합니다.

[이○○/당뇨 환자 보호자/음성변조 : "저혈당이 온다면 집에서 할 수 있는 약은 없고 응급 상황으로 가는 거 말고는… 인슐린도 공급이 안 될 때는 또 안 된 적이 있었고."]

이 약국은 처방 약이 없어 환자를 돌려보내는 일이 잦아지자 약품 20여 종의 수량을 수시로 관리하고 있습니다.

[이혜정/대한약사회 학술이사 : "항생제인데 너무 간헐적으로 우리 대한민국에 입고가 되고 있어서 실제로 원장님이 쓰고자 하실 때 약이 없는 경우도 굉장히 많거든요."]

항생제처럼 자주 먹는 약부터 일부 항암제, 진통 주사제, 지혈제 등도 최근 공급이 중단됐습니다.

원인은 기초 성분 70% 이상을 해외 수입에 의존하기 때문.

중국과 인도 비중이 높은데 최근 현지 규제가 강화돼 원가가 상승했습니다.

제조사들이 비용 부담을 이유로 생산을 줄이면서 영향을 미친 겁니다.

해외 제약사가 공급을 끊으면 속수무책입니다.

[김도완/마취통증의학과 전문의 : "약이 확 중단이 돼 버리거나 그런 일이 발생했을 때 환자들이 굉장히 고생하실 거거든요. 준비할 수 있는 시간이 별로 없는…."]

의약품 수급 안정을 위해선 공공 생산 시설을 만들고 국산 약품 비중을 늘려 자급도를 높여야 한다는 지적입니다.

KBS 뉴스 김성수입니다.

촬영기자:조영천 오범석/영상편집:장수경/그래픽:김지혜 채상우

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “당뇨약, 항생제도 부족”…의약품 수급 부족 갈수록 심화
    • 입력 2025-08-08 06:48:42
    • 수정2025-08-08 06:56:09
    뉴스광장 1부
[앵커]

최근 의료 현장에서는 의약품의 종류를 가리지 않고, 공급이 달린다는 아우성이 나오고 있는데요.

지난해만 의약품 공급 중단·부족이 280건 넘게 신고되는 등 최근 증가 추세입니다.

이유가 뭔지, 김성수 기자가 취재했습니다.

[리포트]

두 아이가 1형 당뇨를 앓는 이 보호자는 최근 근심이 늘었습니다.

1형 당뇨 환자에게 필수인 인슐린 약을 구하기가 힘들어졌기 때문입니다.

게다가 저혈당이 왔을 때 혈당을 올려주는 주사제와 스프레이도 구하는 게 사실상 불가능합니다.

[이○○/당뇨 환자 보호자/음성변조 : "저혈당이 온다면 집에서 할 수 있는 약은 없고 응급 상황으로 가는 거 말고는… 인슐린도 공급이 안 될 때는 또 안 된 적이 있었고."]

이 약국은 처방 약이 없어 환자를 돌려보내는 일이 잦아지자 약품 20여 종의 수량을 수시로 관리하고 있습니다.

[이혜정/대한약사회 학술이사 : "항생제인데 너무 간헐적으로 우리 대한민국에 입고가 되고 있어서 실제로 원장님이 쓰고자 하실 때 약이 없는 경우도 굉장히 많거든요."]

항생제처럼 자주 먹는 약부터 일부 항암제, 진통 주사제, 지혈제 등도 최근 공급이 중단됐습니다.

원인은 기초 성분 70% 이상을 해외 수입에 의존하기 때문.

중국과 인도 비중이 높은데 최근 현지 규제가 강화돼 원가가 상승했습니다.

제조사들이 비용 부담을 이유로 생산을 줄이면서 영향을 미친 겁니다.

해외 제약사가 공급을 끊으면 속수무책입니다.

[김도완/마취통증의학과 전문의 : "약이 확 중단이 돼 버리거나 그런 일이 발생했을 때 환자들이 굉장히 고생하실 거거든요. 준비할 수 있는 시간이 별로 없는…."]

의약품 수급 안정을 위해선 공공 생산 시설을 만들고 국산 약품 비중을 늘려 자급도를 높여야 한다는 지적입니다.

KBS 뉴스 김성수입니다.

촬영기자:조영천 오범석/영상편집:장수경/그래픽:김지혜 채상우
김성수
김성수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.