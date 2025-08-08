뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”

입력 2025.08.08 (06:50) 수정 2025.08.08 (06:58)

'잇슈 컬처' 시작합니다.

KBS 새 주말드라마 '화려한 날들'이 내일 첫 방송을 앞뒀습니다.

전작 '독수리 오형제를 부탁해'의 인기와 좋은 분위기를 계속 이어갈 수 있을지 미리 만나보시죠.

["어머니, 결혼이 필수인 시대가 아닙니다."]

결혼하지 않겠다는 비혼주의 장남과 직장에서 해고된 차남.

그리고 정년 퇴직한 60대 아버지까지.

파란만장한 가족의 이야기가 50부작 드라마로 찾아옵니다.

'세대 공감 가족 멜로 드라마'를 표방한 이 작품은 부모와 자녀 세대의 갈등을 통해 우리 사회 현실을 담아내면서, 서로를 이해하는 과정 또한 함께 보여줄 예정입니다.

최근 열린 제작발표회엔 주연 배우들과 제작진이 참석해 작품에 임하는 소감을 밝혔는데요.

비혼주의 장남 역의 정일우 씨는 3년 만의 드라마 복귀작인 만큼 더욱 최선을 다해 촬영 중이라고 말했고요.

제작진은 목표 시청률에 대한 물음에 진심 어린 재미를 통해 시청률 30%에 도전하겠다고 답했습니다.

  • [잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”
    • 입력 2025-08-08 06:50:53
    • 수정2025-08-08 06:58:17
    뉴스광장 1부
공지·정정

