[잇슈 컬처] 아이브, 일본 주요 음악 차트 ‘싹쓸이’

그룹 '아이브'가 일본의 주요 대중음악 차트를 모두 석권했습니다.



소속사에 따르면 지난달 30일 발매된 아이브의 세 번째 일본 앨범 '비 올라잇(Be Alright)'은 일본 오리콘이 CD 판매량을 집계한 '주간 앨범 랭킹'과 음원 다운로드 수를 종합한 '주간 합산 랭킹'에서 모두 1위를 차지했는데요.



오리콘 측은 아이브의 앨범이 올해 발매된 해외 여성 가수의 앨범 중 현재 가장 높은 점수를 기록 중이라고 전했습니다.



아울러 일본의 양대 차트라 불리는 '빌보드 재팬'과 일본 최대 음반 매장인 '타워레코드'의 종합 차트에서도 아이브의 앨범은 일제히 1위를 했습니다.



한편, 아이브는 최근 세계적인 음악 축제 '롤라팔루자'에서 좋은 무대를 선보여 호평을 받았고요.



오는 25일 네 번째 미니 앨범으로 국내 컴백을 앞두고 있습니다.



