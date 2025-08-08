뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] 아이브, 일본 주요 음악 차트 ‘싹쓸이’

입력 2025.08.08 (06:52) 수정 2025.08.08 (06:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”

[잇슈 컬처] KBS 새 주말드라마 ‘화려한 날들’ 내일 첫 방송…“시청률 30% 목표”
[잇슈 컬처] 빌보드 “K팝 핵심은 팬…CD 구매에 연간 100달러 소비”

[잇슈 컬처] 빌보드 “K팝 핵심은 팬…CD 구매에 연간 100달러 소비”

다음
그룹 '아이브'가 일본의 주요 대중음악 차트를 모두 석권했습니다.

소속사에 따르면 지난달 30일 발매된 아이브의 세 번째 일본 앨범 '비 올라잇(Be Alright)'은 일본 오리콘이 CD 판매량을 집계한 '주간 앨범 랭킹'과 음원 다운로드 수를 종합한 '주간 합산 랭킹'에서 모두 1위를 차지했는데요.

오리콘 측은 아이브의 앨범이 올해 발매된 해외 여성 가수의 앨범 중 현재 가장 높은 점수를 기록 중이라고 전했습니다.

아울러 일본의 양대 차트라 불리는 '빌보드 재팬'과 일본 최대 음반 매장인 '타워레코드'의 종합 차트에서도 아이브의 앨범은 일제히 1위를 했습니다.

한편, 아이브는 최근 세계적인 음악 축제 '롤라팔루자'에서 좋은 무대를 선보여 호평을 받았고요.

오는 25일 네 번째 미니 앨범으로 국내 컴백을 앞두고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] 아이브, 일본 주요 음악 차트 ‘싹쓸이’
    • 입력 2025-08-08 06:52:32
    • 수정2025-08-08 06:58:51
    뉴스광장 1부
그룹 '아이브'가 일본의 주요 대중음악 차트를 모두 석권했습니다.

소속사에 따르면 지난달 30일 발매된 아이브의 세 번째 일본 앨범 '비 올라잇(Be Alright)'은 일본 오리콘이 CD 판매량을 집계한 '주간 앨범 랭킹'과 음원 다운로드 수를 종합한 '주간 합산 랭킹'에서 모두 1위를 차지했는데요.

오리콘 측은 아이브의 앨범이 올해 발매된 해외 여성 가수의 앨범 중 현재 가장 높은 점수를 기록 중이라고 전했습니다.

아울러 일본의 양대 차트라 불리는 '빌보드 재팬'과 일본 최대 음반 매장인 '타워레코드'의 종합 차트에서도 아이브의 앨범은 일제히 1위를 했습니다.

한편, 아이브는 최근 세계적인 음악 축제 '롤라팔루자'에서 좋은 무대를 선보여 호평을 받았고요.

오는 25일 네 번째 미니 앨범으로 국내 컴백을 앞두고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, <br>구속적부심 청구

[속보] ‘언론사 단전·단수 의혹’ 이상민 전 장관, 구속적부심 청구
한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문

한미정상회담 25일 개최 예상…베트남 서기장 첫 국빈 방문
김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”

김건희 조사 하루 만에 ‘구속영장 청구’…“증거인멸 우려”
미 “김여정 최근 담화 주목…<br>‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”

미 “김여정 최근 담화 주목…‘싱가포르 성명’ 목표 위해 협상할 의지”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.